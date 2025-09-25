Perillo suma talento con el fichaje de Sebas Acerbi como entrenador

Sebastián AcerbiCedida

El Club de Regatas Salgado-Perillo anunció la incorporación de Sebastián Acerbi como nuevo entrenador y responsable de los equipos sénior masculino y femenino, además de participar activamente en la formación de las categorías base del club.

La llegada de Acerbi supone un importante refuerzo para el equipo técnico en cuanto a conocimientos, experiencia y profesional que se suma a un proyecto que busca seguir creciendo tanto a nivel formativo como en el competitivo después de unas temporadas con resultados discretos, sobre todo en categoría masculina, en la Liga Gallega de traineras.

Natural de Puebla , donde se formó como remero, Acerbi lleva veinte años seguidos compitiendo sin interrupción en clubes gallegos, cántabros y vascos y cuenta con una amplia experiencia en la máxima categoría de las traineras, con ocho temporadas en la Liga ACT.

Con Meira fue campeón gallego en 2014 y en Pedreña ganó la Liga ARC1 en dos ocasiones. Ya en el País Vasco ondeó una Liga Eusko Label en 2018. Las últimas tres temporadas las disputó con Zierbena, con un segundo puesto en la global y diez victorias en banderas.