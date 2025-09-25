La selección española llama a Sara del Castillo e Inés Poncela para el Europeo sub-17 de bádminton

Sara del Castillo e Inés Poncela, del Club del MarCedida

Las coruñesas Sara del Castillo e Inés Poncela, ambas jugadoras del Club del Mar y que entrenan en el Centro de Tecnificación Deportiva de Pontevedra, han sido llamadas por la selección española para participar en el Campeonato de Europa sub-17 que tendrá lugar en Lanzarote entre el 29 de noviembre y el 7 de diciembre.

Ambas acumulan buenos resultados a nivel nacional e internacional y son de las mejores jugadoras de su generación, formando parte también de una camada dorada de club situado en Adormideras. Una buena oportunidad para seguir creciendo en sus carreras deportivas tanto en la categoría individual, en la que han sido campeonas de España, como por parejas.