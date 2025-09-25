Jacobo Garrido se proclama subcampeón del mundo de 400 libres

Jacobo GarridoEC

Jacobo Garrido se proclamó ayer en Singapur subcampeón del mundo de 400 libres en la categoría S9, regresando a un podio que se le había negado en las últimas grandes citas. Él ya avisaba. “Siento que estoy en el mejor momento de forma de mi vida”, dijo antes de empezar su participación en el Mundial de Singapur. Aunque también era cierto que a lo largo de la temporada no había acabado de salir el tiempo que se esperaba en la que siempre había su prueba reina. Se reservaba lo mejor para el momento grande. Y cumplir una promesa que le hizo a su familia después de París: "Esta es la última competición en la que me quedo sin medalla".

El coruñés avanzó en las eliminatorias con el cuarto mejor registro. En la final, salió a por todas, ambicioso, valiente. Lideró la prueba hasta el último viraje, donde cogió la delantera el italiano Simone Barlaam, una súper estrella de la natación adaptada, que retuvo su título para el tercero consecutivo, pero con solo tres décimas de ventaja sobre Garrido, que completó los ocho largos en 4:13.63. Había nadado más rápido que nunca. Más que cuando había sido campeón del mundo en 2019. Y por supuesto, récord de España. El bronce fue para el australiano Brenden Hall (4.14.69), mandando a la cuarta posición al vigente campeón paralímpico en París, el francés Ugo Didier. Tal es el nivel de exigencia.

Jacobo venía ser quinto en los Juegos Paralímpicos, la misma quinta posición que había ocupado tres años antes en Tokio. En los anteriores Mundiales había sido cuarto y sexto. Como si su título de 2019, cuando aún estaba en el colegio y entrenaba a las órdenes de Jesús de la Fuente en el Liceo, fuese una maldición. Pero insistió. Tomó una decisión arriesgada, abandonar el CAR de Sant Cugat, que siempre es delicado salir de la órbita de los seleccionadores, y enrolarse en un club convencional para entrenar con nadadores sin discapacidad. Y sobre todo, para huir de las presiones.

En el camino a Singapur, volvió por unos días junto a la selección italiana. Incluido Simone Barlaam. “Close finish (llegada ajustada)”, le decía el italiano, que interrumpió una entrevista para abrazarse con el coruñés, mostrándole sus respetos a un Garrido que, a pesar de la alegría, vivió la cruz en los relevos. Contaba, después de haber sido el mejor español en 100 mariposa (en los que rozó el podio, se quedó a solo una décima) con entrar en el de 4x100 estilos, pero finalmente el escogido fue José Antonio Marí, al que había batido en la prueba individual. Este nadó en las eliminatorias. Por la tarde cambió la formación y España logró una brillante medalla de oro, pero al podio subieron los siete integrantes, los cuatro de la final y los tres de las series. Un oro que podía estar colgado también del cuello del coruñés.