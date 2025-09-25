Mi cuenta

DXT Campeón

O Noso Deporte

El Marineda presenta el domingo su proyecto

Juega un partido en el Agra contra el Traviesas de Vigo (12.30 horas)

María Varela
María Varela
25/09/2025 12:10
Marineda
MarinedaCedida

El Marineda, el nuevo equipo femenino que competirá en la OK Plata femenina, se presenta este domingo en sociedad con un partido contra el Traviesas vigués que se disputará en el polideportivo del Agra a partir de las 12.30 horas. 

El proyecto, que surgió para dar cobijo a las jugadoras que se marcharon del HC Coruña tras el conflicto con la directiva, salió adelante en tiempo récord y ahora quiere celebrar con aquellos que le apoyaron que llegará a la meta y que dentro de unas semanas estará en la línea de salida de la segunda categoría nacional. 

El Marineda, la escisión de los ‘rebeldes’ del HC Coruña

Un día antes, será el turno del HC Coruña, que se presentará en el Palacio de los Deportes de Riazor con un triangular al que están invitados el Raxoi y el Berenguela. 

