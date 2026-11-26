Jugadores del Barcelona celebran un gol ante el Sabah K. ISMALIYOV

El Barcelona cumplió en su visita a Bakú con una victoria contundente y sin excesivos alardes (1-4), que sirvió al técnico Hansi Flick para activar el banquillo de cara a los siete partidos que aguardan a los azulgranas hasta final de año.

Con Lamine Yamal fuera de la convocatoria por unas molestias leves en el tobillo derecho, y sin poder contar tampoco con los lesionados Xavi Espart, Rodrigo Hernández, Andreas Christensen y Roony Bardghji, el preparador alemán reservó a otros cuatro titulares: Raphael Dias 'Raphinha', Eric Garcia, Joao Cancelo y Pau Cubarsí.

Balde, Koundé y Gavi vuelven al once

Estas rotaciones devolvieron la titularidad a varios futbolistas necesitados de minutos. Es el caso del lateral Alejandro Balde, que se estrenó de inicio este curso y saltó al campo por quinta vez en lo que va de temporada, que ya cuenta dieciocho encuentros oficiales.

El futbolista catalán, que ha sido noticia en las últimas semanas por su posible salida en el mercado invernal al ser el jugador de campo con menos minutos de la plantilla, rindió a buen nivel ante un oponente poco exigente y dio una asistencia, antes de ser sustituido por una lesión en el tobillo en el minuto 64.

En el lado opuesto de la zaga, el francés Jules Koundé completó los 90 minutos por primera vez tras superar la lesión de tobillo que le tuvo en el dique seco durante más de un mes.

Y en el centro del campo, Pablo Páez Gavira 'Gavi' aprovechó su segunda titularidad de la temporada, tras saltar de inicio del pasado 10 de octubre en LaLiga EA Sports frente al Getafe.

"Hay competencia; es lo que tiene estar el en mejor club. Todos son buenos, y el míster da oportunidades y pone a jugar a quien cree oportuno, porque al final es el que manda. Y como he dicho siempre: yo nunca he sido una estrella, soy un gran jugador de equipo y estaré para lo que el equipo me necesite", valoró el andaluz tras el partido.

El Barça sabe golear sin Lamine ni Raphinha

Las palabras de Gavi coinciden con la filosofía que Flick quiere instaurar en el vestuario. "Tenemos siete partidos (hasta finales de año) y es importante tener a estos jugadores en el banquillo, siempre disponibles para jugar", señaló el alemán.

En ataque, el preparador de Heidelberg alineó por primera vez este curso una delantera sin Lamine Yamal ni Raphinha, que entre ambos han marcado 32 de los 69 goles del Barça esta temporada, y aun así los azulgranas enviaron el balón al fondo de la red del Sabah en cuatro ocasiones.

Anthony Gordon anotó su primer doblete con el Barcelona, mientras que Karim Adeyemi se reencontró con el gol después de seis partidos sin ver portería, y Gabriel Jesus volvió a demostrar su efectividad con otra diana.

El brasileño ha marcado en los tres partidos en los que ha sido titular y suma un total de cinco tantos en 376 minutos, con una media de un gol cada 75 minutos. Raphinha, con un gol cada 59 minutos, es el único que le supera en la plantilla.

De Jong se confirma y debuta Àlex Campos

Asimismo, mientras el Barcelona sopesa si acudir al mercado invernal en busca de un refuerzo defensivo, Flick se centra en optimizar las piezas existentes.

El técnico alemán hizo debutar en Bakú al joven central del filial Àlex Campos, de 18 años, y repitió en el eje de la zaga con Frenkie de Jong al lado de Gerard Martín.

Lo que parecía un recurso de emergencia va camino de convertirse en una alternativa estable, pues el neerlandés ha jugado de central en los tres partidos que ha empezado como titular este curso y también destacó en defensa, aunque como lateral, saliendo desde el banquillo frente al Atlético de Madrid el pasado 8 de noviembre en LaLiga. El saldo en estos cuatro partidos: pleno de victorias azulgranas.