Los jugadores del Bournemouth celebran un gol ante el Celta durante el partido de Europa League en Balaídos EFE/ Salvador Sas

El Celta se quedó este jueves al borde de la eliminación en la Europa League después de sufrir su cuarta derrota, ante el Bournemouth (1-2), en un partido que se le puso de cara con el golazo de Aspas y la expulsión de Diakité en el minuto 23, pero en el que acabó cediendo ante la pegada de un rival que remontó con tantos de Álvaro Rodríguez y Rayan.

La puesta en escena del Celta fue inmejorable. El marroquí Couhaib Driouech firmó su mejor actuación desde su llegada a Balaídos el pasado verano. En el minuto 10, el italiano Michele Di Gregorio evitó su gol con una espectacular estirada. El rechace lo recogió Pablo Durán, pero su tanto fue anulado por fuera de juego.

El Celta movió con velocidad la pelota para encontrar las fisuras en la defensa rival. El Bournemouth, con ocho cambios respecto al once que alineó Marco Rose ante el Nottingham Forest, apenas salía de su campo.

Sobrepasado el minuto 15, el centro de Driouech lo remató de chilena Aspas, pero se encontró con una espectacular intervención del portero italiano. En la continuación de la jugada, no obstante, Javi Rueda conectó con Aspas y este se inventó un golpeo al segundo palo para abrir el marcador.

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Sin noticias de los atacantes del Bournemouth, el defensa francés Bafodé Diakité cometió una dura entrada sobre Driouech que el colegiado alemán Harm Osmers, tras revisar la acción, castigó con tarjeta roja directa.

Con uno más, al Celta le faltó mayor ambición para dejar malherido a su rival en la primera parte. Después de que a Pablo Durán le anulasen otro gol por fuera de juego, el Bournemouth solo necesitó un par de ataques para asustar al celtismo. Fue entre los minutos 37 y 39. Primero Radu sacó un disparo de Justin Kluivert y después el uruguayo Álvaro Rodríguez no orientó su remate de cabeza tras un centro de Kluivert.

El exfutbolista de Real Madrid, Getafe y Elche no perdonó en la segunda ocasión que tuvo. Nada más arrancar el segundo tiempo, el internacional uruguayo remató con un sutil toque un gran centro del marroquí Amine Adli.

El gol aturulló al Celta y fortaleció a su rival, que obligó a Radu a lucirse tras un disparo desde la frontal de James Hill en el minuto 61. Claudio Giráldez sentó a Rueda y Driouech para dar paso a Álvaro Núñez y Hugo Álvarez en el minuto 67. Poco después, Aspas rozó el segundo, pero se encontró con una mano de Di Gregorio.

El equipo gallego volvió a mandar. Su entrenador refrescó el ataque con la entrada de Jutglá y Williot Swedberg. Pero con el Celta volcado, fue el Bournemouth el que golpeó tras una rápida transición culminada por el brasileño Rayan en el minuto 78 para mantener a su equipo invicto y dejar a los celestes al borde de la eliminación.