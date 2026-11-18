La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón (d), conversa con el alcalde de Vigo, Abel Caballero (i), durante su visita a Balaídos EFE/ Salvador Sas

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha dicho este miércoles que él "pide que el Gobierno de España pague" parte de las obras necesarias para que la ciudad sea sede del Mundial de 2030, después de proponer en reiteradas ocasiones que la financiación debería ser a tres partes: Xunta, Diputación y Ayuntamiento.

Así lo ha señalado en un audio enviado a los medios de comunicación, en el que ha vuelto a cargar contra el gobierno provincial y el autonómico por no confirmar su asistencia a la reunión que el regidor convocó este martes para el viernes, con el objetivo de pactar dicha financiación.

El alcalde ha insistido de nuevo en que el Ejecutivo central no ha costeado la reforma de ninguno de los estadios que se han presentado como posibles sedes del Mundial, pese a que Xunta y Diputación solicitaron que también debería entrar en la ecuación.

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Ahora, Abel Caballero ha dicho que él también "pide que el Gobierno de España pague", justificando así que lo haya convocado al encuentro del viernes. "Yo pido que el Gobierno de España pague. De hecho, convoqué al Gobierno de España a la reunión", ha subrayado, después de explicar que aceptó que la Delegación del Gobierno en Galicia estuviese presente porque fue solicitado por la Xunta.

Al igual que en otro audio enviado este martes a la prensa, Caballero ha apostillado que la razón de que la Xunta y la Diputación no acudan al encuentro es porque "no quieren pagar".

Todo ello después de que estas dos administraciones rechazasen en las últimas horas esta reunión, al considerar que en pleno contexto electoral cabe esperar a que pasen las elecciones generales para debatir este tema. La Xunta propuso incluso varias fechas alternativas, sobre las cuales Abel Caballero no se ha pronunciado en el audio, de más de 9 minutos de duración.