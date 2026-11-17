Teresa Abelleira celebra junto a Olga Carmona su gol en el España-Bélgica que se disputó en 2024 en Riazor Patricia G. Fraga

El próximo viernes 4 de diciembre a las 21.00 horas la selección española volverá a Riazor. La vigente campeona del mundo se medirá a Venezuela en el que será su último amistoso del año, justo después de enfrentarse a Chile en el Reino de León (18.00 horas). Las entradas anticipadas ya están disponibles a través de la página web oficial de la RFEF y pueden adquirirse durante este martes 17 de noviembre con un descuento del 25% sobre el precio establecido de entre 5 y 10 euros para las gradas de Preferencia, Marathón y Pabellón, tanto inferior como superior. Es decir, por 3,75 o 7,50 euros en función de la zona seleccionada.

En el caso de que se quiera acceder a Tribuna inferior, la cantidad está fijada en los 15 euros, ya que no existe descuento para estas localidades. A partir de este miércoles y hasta el 1 de diciembre, el precio para estas gradas continuará contando con una rebaja, pero pasará del 25 al 10%.

La RFEF confirma el regreso de la selección española a Riazor Más información

Este encuentro está impulsado por el Concello de A Coruña y la Real Federación Gallega de Fútbol y tendrá carácter solidario. Los beneficios se destinarán a las víctimas de los terremotos que asolaron Venezuela el pasado mes de junio. Será la tercera vez que el combinado actualmente dirigido por Sonia Bermúdez visite el Riazor. El estreno en el estadio coruñés se produjo en 2019, con una contundente victoria ante Azerbaiyán (4-0), y el pasado 16 de julio de 2024 vencieron a Bélgica gracias a los goles de Aitana Bonmatí y Tere Abelleira (2-0).