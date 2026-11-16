Grda, con la camiseta de Alemania en el encuentro ante Países Bajos, el último con Adidas EFE

Hay uniones en el fútbol que parecen escritas en piedra, tan naturales como el verde del césped o el sonido del balón al golpear la red. Durante 72 años, ver a la selección alemana saltar al campo sin las tres franjas de Adidas resultaba sencillamente inconcebible. Pero el fútbol moderno no entiende de romanticismos eternos, y con el cierre de 2026 se apaga una de las historias de amor más profundas y simbólicas del deporte mundial. A partir de enero de 2027, el Swoosh de Nike vestirá a la Mannschaft, dejando atrás más de siete décadas de memoria compartida.

Para entender el vacío que deja esta despedida hay que viajar en el tiempo hasta el 4 de julio de 1954. En una tarde gris y lluviosa en el estadio Wankdorf de Berna, un artesano bávaro llamado Adi Dassler se sentaba en el banquillo alemán con un maletín de herramientas. Sus botas con tacos intercambiables, capaces de adaptarse al barro suizo, permitieron a Fritz Walter y compañía obrar el mítico ‘Milagro de Berna’ ante la invencible Hungría.

Aquel día no solo nació la leyenda futbolística de la Alemania de posguerra; también se selló un pacto invisible entre una nación que buscaba reconstruir su orgullo y una empresa familiar de Herzogenaurach que empezaba a conquistar el mundo. Desde entonces, Alemania y Adidas, que había nacido en 1949) crecieron de la mano, convirtiéndose en el reflejo de una misma identidad: sobriedad, precisión, carácter indomable y excelencia.

Repasar la historia de las camisetas de Adidas para Alemania es recorrer la memoria sentimental de varias generaciones de aficionados al fútbol. Cada diseño guarda el eco de una época irrepetible. La sobriedad de los años setenta es un ejemplo, con el cuello redondo negro sobre el blanco impoluto que vistieron Franz Beckenbauer y Gerd Müller en Múnich 1974, símbolo de un fútbol total y elegante que parecía bailar sobre el campo.

En los noventa llegó la geometría inolvidable con probablemente la camiseta más icónica de todos los tiempos. Aquella franja diagonal con los colores de la bandera alemana cruzando el pecho de Lothar Matthäus bajo el cielo de Roma es hoy una pieza de culto que trasciende el deporte.

Ya en este siglo destacó el rugido de Maracaná en 2014, un diseño con la V roja en el pecho con el que Mario Götze detuvo el tiempo en la prórroga ante Argentina, devolviendo a Alemania a la cima del mundo con una generación dorada liderada por Lahm, Schweinsteiger, Kroos y Neuer.

Durante décadas, esa elástica blanca fue sinónimo de respeto —y a menudo de temor— para cualquier rival en los grandes torneos. No hacía falta leer el escudo para saber quién estaba enfrente: bastaban las tres franjas recorriendo las mangas.

El anuncio en marzo de 2024 de que la Federación Alemana de Fútbol (DFB) rompería este vínculo al finalizar 2026 cayó como un jarro de agua fría sobre el alma del fútbol alemán. La oferta de Nike, cercana a los 100 millones de euros anuales hasta 2034, duplicaba lo que Adidas puso sobre la mesa.

La razón financiera era irrebatible en tiempos de crisis estructural para la federación, pero el golpe emocional fue profundo. Políticos, leyendas del fútbol y aficionados sintieron que se vendía un pedazo del patrimonio cultural del país. Era la confirmación definitiva de que, en la industria del fútbol contemporáneo, la tradición pesa menos que los balances contables.

Una encuesta de la revista deportiva Kicker reflejó el sentir popular de forma contundente: el 89% de los aficionados calificó la ruptura como una mala decisión. El malestar también resonó con fuerza entre las figuras públicas y los guardianes de la identidad germana. El entonces ministro de Economía, Robert Habeck, puso voz a la nostalgia colectiva: “Apenas puedo imaginarme la camiseta de Alemania sin las tres rayas. Para mí, Adidas y el negro, rojo y oro siempre estuvieron juntos como parte de la identidad alemana. Hubiera deseado un poco más de patriotismo local”.

En la misma línea, el primer ministro de Baviera, Markus Söder, sentenció con amargura: “La selección juega con tres franjas; eso estaba tan claro como que el balón es redondo y un partido dura 90 minutos”.

Consciente de la magnitud sentimental del momento, Adidas quiso despedirse a la altura de su leyenda. Para este 2026 final, la firma alemana creó una camiseta conmemorativa que es puro tributo al pasado: el regreso del clásico logotipo Trefoil (el trébol), detalles en negro y dorado, el escudo histórico de la DFB y un sutil patrón de rombos que honra a los más de 24.000 clubes modestos donde los niños alemanes dan sus primeras patadas al balón.

El adiós sobre el césped en noviembre de 2026, culminado en el duelo ante Países Bajos, estuvo envuelto en un ambiente de melancolía. La emotiva campaña de despedida de Adidas —reuniendo a mitos del banquillo como Jürgen Klopp y a la nueva esperanza, Florian Wirtz— sonó a carta de amor sincera: “Los partidos terminan. Los contratos terminan. Pero el fútbol es para siempre”.

Cuando el 1 de enero de 2027 Alemania estrene su nueva piel de la multinacional estadounidense, comenzará una etapa comercialmente brillante y quizás llena de ambición. Sin embargo, para quienes crecieron viendo levantar copas bajo el cielo de Berna, Múnich, Roma o Río de Janeiro, la verdadera camiseta de Alemania siempre tendrá una denominación de origen y el aroma eterno de una historia que seguramente nunca debió terminar.