Inglaterra doblega a la España invencible y pone fin a su racha histórica (2-3)

Lewis Hall intenta llevarse el balón ante Lamine Yamal durante el encuentro de la Nations League entre España e Inglaterra en el estadio Metropolitano EFE/MARISCAL

Inglaterra, con un primer periodo excepcional, doblegó a España en el estadio Metropolitano por 2-3 y puso fin a su racha histórica de 44 partidos oficiales invicta, en un duelo frenético en el que los de Thomas Tuchel se adelantaron con tres goles, pero a los que la Roja se repuso, ayudada por la expulsión de Anderson, y a punto estuvo de obrar el milagro.

Los tantos de Oyarzabal de penalti y de Nico Williams desataron la locura en un estadio Metropolitano que empujó hasta el último aliento, pero la campeona del mundo se quedó a un paso de la remontada.

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El último partido del año más mágico del combinado de Luis de la Fuente supuso la primera derrota después de 968 días sin perder y concedió a Inglaterra el primer puesto del grupo en la Nations League en un enfrentamiento que demostró por que son ahora las dos selecciones más poderosas del mundo.

El espíritu de fiesta que precedió al encuentro, en un nuevo homenaje a la segunda estrella, pareció espolear a los británicos, que salieron en tromba con todo el brío que le faltó ante Argentina en la semifinal del Mundial.

Un vendaval que hizo que a los dos minutos ya hubieran generado tres claras ocasiones de gol a través de Bellingham, con una mano milagrosa de Unai Simón, de Gordon y Rice, ante un estupefacto Metropolitano.

La osadía anglosajona dejó como hipnotizados a los españoles, agazapados en su área ante la presión asfixiante e incapaces de controlar un balón que siempre ha considerado de su propiedad.

El acoso decretado por el alemán Thomas Tuchel propició otro robo por medio de Kane, cuyo disparo lamió la base del poste.

La presión de Rice sobre Zubimendi maniató a España, que tampoco encontró en Mikel Merino, recambio sorpresa de Fermín, una referencia para retener la pelota a los balones largos enviados por Unai Simón.

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La única manera de sacudirse el acorralamiento era buscar a Lamine Yamal, aunque el extremo derecho, recuperado de sus molestias de rodilla, tardó en dar señales de vida.

Pero a la primera que tuvo, encendió al Metropolitano con un caño a Hall, seguido del derribo de Rice, que llevó al crack del Barcelona a alzar los brazos para tratar de hacer reaccionar a la hinchada.

Los problemas para España se amontonaron con la lesión de Pubill, la otra novedad del once, lo que obligó a desplegar a Pedro Porro, que pareció contener las incursiones de Gordon.

España mitigó algo el hostigamiento con otra galopada de Lamine Yamal y una contra generada por un pase genial de Unai Simón que Merino no supo resolver.

Pero antes del descanso, Inglaterra encontró la recompensa a sus méritos con un penalti innecesario de Cubarsí sobre Kane que el ariete, al contrario que en la ida, convirtió en gol.

La acción vino precedida de una posible falta de Anderson sobre Cucurella, pero el francés Clement Turpin no la consideró punible y dio luz verde a la pena máxima.

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El revés obligó a De la Fuente a provocar un 'electroshock' para reactivar el equipo. Como primera medida, reconstruyó el centro del campo tras el descanso y dio paso a Fermín y Pedri por Fabián y el desdibujado Merino.

La Roja necesitaba tener el balón para recuperar su personalidad y arrebatar la iniciativa a los de Tuchel. Pero sin tiempo a comprobar si los síntomas remitían, Inglaterra se agigantó y en apenas cuatro minutos enmudeció a la grada.

Primero Konsa remató un córner sin ninguna oposición en el área pequeña y con España sin tiempo a reponerse del manotazo, Bellingham, soberbio en todas las facetas, habilitó a Ben White para poner el 0-3. La España invencible caía a la lona impotente ante una Inglaterra excelsa.

Cuando el árbitro iba a decretar el final del combate por KO técnico, Lamine Yamal le robó la cartera a Quansah en una presión, se adentró en el área y Anderson le derribó, con penalti y roja directa como resultado.

Oyarzabal, en su primer destello, marcó y el Metropolitano explosionó de rabia al grito de “¡Sí se puede!”.

Con media hora por delante y con uno más, la Roja se tomó la pócima de Asterix y se transformó en un instante en una fuerza irrefrenable que generó la sensación de que el milagro era posible.

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Con Inglaterra encerrada, se volcó sobre el área para aprovechar la inercia y reducir distancias lo antes posible. Fermín a punto estuvo, pero la muralla inglesa repelió el remate.

A la siguiente no aguantó y en una galopada de Lamine Yamal, se la puso franca a Nico Williams para poner el 2-3 y enloquecer el estadio.

Tuchel recambió piezas para tapar resquicios, consciente de que debía sobrevivir atrincherada en su área y encontró en Trafford al héroe necesario para resistir.

El guardameta del Leeds se vistió de héroe con dos paradas soberbias a remates de Fermín y Laporte. Fue el último zarpazo de una España que vio truncada su racha, pero que demostró que también sabe ganar en pundonor.

España 2-3 Inglaterra

2 - España: Unai Simón; Pubill (Pedro Porro, m.21), Laporte, Cubarsí (Huijsen, m.46), Cucurella; Fabián (Pedri, m.46), Zubimendi (Nico Williams, m.72), Mikel Merino (Fermín, m.46) ; Baena, Lamine Yamal y Oyarzabal.

3- Inglaterra: Trafford; White (Burn, m.90), Quansah, Konsa, Hall; Rice, Anderson; Rogers, Gordon (Calvert-Lewin, m.82), Bellingham (Spence, m.82) y Kane (Lewis-Kelly, m.78).

Goles: 0-1, m.45: Kane, de penalti. 0-2, m.53: Konsa. 0-3, m.57: White. 1-3, m.64: Oyarzabal, de penalti. 2-3, m.75: Nico Williams.

Árbitro: Clement Turpin. Expulsó con roja directa a Anderson (m.62) Amonestó a Cucurella (m.50), Lamine Yamal (m.57) y Baena (m.68) por España y a Rice (m.15) y Pickford (m.66) por Inglaterra.

Incidencias: Último partido de la fase del grupo A3 de la Liga de Naciones disputado en el estadio Metropolitano de Madrid 63.778 espectadores, con 3.600 hinchas ingles. Antes del encuentro, hubo un homenaje a los campeones del mundo y un recuerdo para las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) y el delantero del Tenerife Jesús de Miguel, fallecido el pasado 3 de noviembre.