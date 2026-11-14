La ministra de Deportes dice que Vigo "va a tener mucho que decir en el Mundial 2030"

Milagros Tolón (i), conversa con el alcalde de Vigo, Abel Caballero (2d), durante su visita al Estadio Municipal de Balaídos EFE

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha expresado este sábado su respaldo a la candidatura de Vigo para convertirse en una de las sedes del Mundial de 2030 y ha destacado el potencial del estadio de Balaídos tras su remodelación. Por su parte, el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, ha anunciado que comenzará a contactar con la Xunta de Galicia y la Diputación de Pontevedra para cerrar una reunión sobre la financiación de la ampliación del recinto antes de las próximas elecciones generales.

Durante su visita a Balaídos, acompañada por el regidor vigués, Tolón ha asegurado que "Vigo y este estadio van a tener mucho que decir dentro del Mundial 2030". La ministra ha destacado la ubicación estratégica de la ciudad gallega en la Península Ibérica y ha avanzado que el Gobierno trabajará para que Vigo y las demás candidaturas presentadas puedan formar parte de las sedes oficiales de la próxima cita mundialista.

Tolón ha subrayado que el Mundial 2030 representa una oportunidad para España no solo desde el punto de vista deportivo, sino también como escaparate internacional. "El fútbol es marca España, el Celta es marca España y Balaídos representa todo lo bueno del deporte y del fútbol en Galicia, pero también en España", ha señalado. La ministra se ha mostrado especialmente sorprendida por el resultado de la remodelación del estadio y ha considerado que Balaídos constituye "una realidad muy potente" para el Mundial. "Está muy por encima de la altura de lo que podíamos esperar. Vigo y el Celta darán mucho que hablar y para bien en el Mundial 2030", ha afirmado.

No obstante, Tolón ha recordado que la elección definitiva de las sedes corresponde a la FIFA y ha pedido un mayor compromiso de los gobiernos autonómicos y las diputaciones provinciales para que todas las administraciones colaboren en la organización del campeonato. En este sentido, ha asegurado que el Consejo Superior de Deportes prestará apoyo a las ciudades que finalmente sean seleccionadas.

Caballero quiere una reunión antes de las elecciones

Por su parte, Abel Caballero ha agradecido a la ministra el respaldo del Gobierno a la candidatura viguesa y ha destacado que el Ministerio desempeña un papel importante en la decisión final sobre las sedes del Mundial. El alcalde también ha puesto el foco en uno de los asuntos pendientes para el futuro del estadio: la financiación de su ampliación. Caballero ha insistido en que la reunión con representantes de la Xunta de Galicia y de la Diputación de Pontevedra debe celebrarse "sin ninguna duda" antes de las próximas elecciones generales.

El regidor ha explicado que, a partir de este domingo, comenzará a contactar con los gabinetes de las distintas instituciones para acordar una fecha. Aunque ha reconocido que coordinar a todas las partes no será sencillo, ha insistido en la necesidad de mantener el encuentro cuanto antes. "Hoy era un día muy importante para la ciudad y queríamos darle prioridad a la visita de la ministra y al encendido de las luces de Navidad, pero a partir de mañana ya empezaremos a contactar a los gabinetes de todas las instituciones para acordar una fecha", ha señalado.

Caballero ha defendido que la reunión debe servir para avanzar en la financiación de la ampliación de Balaídos, una actuación vinculada a las aspiraciones de Vigo de convertirse en sede mundialista. De esta forma, la visita de Milagros Tolón ha servido para reforzar públicamente el respaldo del Gobierno a la candidatura viguesa y para volver a situar sobre la mesa la necesidad de un acuerdo entre las administraciones implicadas en la financiación de las obras que permitan adaptar Balaídos a las exigencias del Mundial 2030.