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Panini no da puntada sin hilo: concede a Cucurella el número favorito de los niños en su álbum de la Liga

El lateral de la selección y el Real Madrid es una pieza altamente cotizada entre los coleccionistas más pequeños

Víctor Seoane
13/11/2026 11:07
Cromo especial de Cucurella en la colección de Panini
Cromo especial de Cucurella en la colección de Panini
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Más allá de los colores de uno, Marc Cucurella se ha convertido en un gran ídolo para los niños y las niñas de España. Esa melena que le hace reconocible a lo lejos, su nombre (cariñosamente reducido a “Cucu”), el meme del “Cucugato”, la canción “Cucu Cucurella / se come una paella”, la visibilidad pública que le ha dado al autismo (su hijo Mateo ha sido diagnosticado con TEA), el documental sobre su vida… Todos estos elementos, unidos a su calidad futbolística, lo convierten en un jugador admirado por millones de aficionados, pero especialmente por los más pequeños.

Es algo que se hace evidente todos los domingos en el intercambio de cromos impulsado por El Baúl de los Recuerdos. Durante semanas, numerosos críos preguntaban por el número 29 de “Últimos fichajes”, que era del Marc Cucurella. Aunque su incorporación al Real Madrid se cerró a mediados del pasado junio, el cromo no salió hasta la tercera edición, disponible desde el 18 de septiembre, es decir, algo más de un mes después de la primera, que se lanzó el 8 de agosto.

Cromo de Cucurella para la temporada 2026-27 de Panini
Cromo de Cucurella para la temporada 2026-27 de Panini

Era uno de los adhesivos más cotizados y costaba trabajo conseguirlo. Ahora que ya muchos lo tienen, Panini se ha sacado de la manga otro cromo del lateral madridista. El álbum se cierra con un “Top fichajes” compuesto por tres unidades y los elegidos han sido Cucurella, el barcelonista Rodri y el atlético Kang-in Lee. No parece casualidad que al lateral campeón del mundo se le haya adjudicado el número favorito de los niños, el 67, el viral “six-seven” que se escenifica con un movimiento de manos que triunfó hace unos meses entre los más pequeños y que acabó haciendo hasta el papa León XIV.

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