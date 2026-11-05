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La AFE insiste en que no haya Liga este fin de semana tras la muerte de De Miguel: "Es de sentido común"

"Los futbolistas han expresado su profundo pesar y entienden que no se dan las circunstancias anímicas ni humanas para jugar", argumentan

Efe
05/11/2026 16:43
DORTMUND (Germany), 04/11/2026.- Players of Dortmund (L) and Real Betis observe a minute of silence for the victims of the train accident in Urda and the passing of CD Tenerife's Jesus de Miguel ahead of the UEFA Champions League league phase match Borussia Dortmund against Real Betis Balompie, in Dortmund, Germany, 04 November 2026. (Liga de Campeones, Alemania) EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF
Minuto de silencio en memoria de De Miguel en el encuentro de Champions entre el Betis y el B. Dortmund
EFE
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La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) aseguró este jueves que se ha puesto en contacto con jugadores y jugadoras de todas las categorías para conocer su sentir tras el fallecimiento de Jesús de Miguel y que de manera unánime consideran que no deberían disputarse los encuentros previstos para esta jornada.

"Los futbolistas han expresado su profundo pesar por esta pérdida y entienden que no se dan las circunstancias anímicas ni humanas para afrontar la competición con normalidad", afirmó el sindicato en una nota informativa.

En ella indicó que "por este motivo, han trasladado a AFE su opinión de que lo más adecuado sería suspender la jornada, apelando al respeto, al duelo y a la sensibilidad ante una noticia que ha causado una profunda conmoción entre compañeros y compañeras".

"Una vez más, el fútbol tiene una oportunidad de demostrar que, por encima de las competiciones, de los intereses deportivos y económicos y de cualquier otra consideración, están las personas. Porque hay momentos en los que la humanidad, el respeto y la solidaridad deben estar por encima de cualquier competición", añadió.

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AFE ha cancelado todos los actos que tenía previstos esta semana en señal de duelo por la muerte este martes del jugador del Tenerife Jesús de Miguel, tras el fuerte impacto que sufrió con el portero del Andorra Jesús Owono, en el minuto 96 del partido de Liga entre ambos, el pasado día 2 en Santa Cruz de Tenerife.

El sindicato pidió formalmente tanto a la RFEF como a LaLiga y a la UEFA la suspensión de las competiciones de ámbito estatal, así como de los encuentros de competiciones UEFA que se disputen en territorio nacional, entre el 3 y 9 de noviembre de 2026.

La UEFA decretó un minuto de silencio en todos sus partidos esta semana.

La RFEF amplió a tres días la suspensión de sus competiciones, decisión que afectó a los partidos programados de las Copas del Rey y de la Reina durante los días 3, 4 y 5 de noviembre, en los que estaban previstos diferentes encuentros de la primera y tercera eliminatoria, respectivamente.

LaLiga aplazó el Granada-Tenerife y el Andorra-Mallorca, previstos para el próximo fin de semana, dentro de la jornada 13 de LaLiga Hypermotion.

Aganzo, a favor de la suspensión

El presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo, defendió este jueves que suspender la jornada del fin de semana por la muerte de Jesús de Miguel es una cuestión "de sentido común", y afirmó que muchos jugadores están "terriblemente destrozados" como para plantearse competir.

En declaraciones a los medios en Navahermosa (Toledo) antes de la celebración del funeral de Jesús de Miguel, Aganzo resaltó que el jugador "ha muerto en un campo de fútbol" y que el mayor cariño que se le puede dar es "una jornada de luto", mientras que para jugar "habrá tiempo de sobra en todas las categorías".

Apuntó que no se han podido parar las competiciones europeas, pero subrayó que en España deberían "ser ejemplares y tomar esta decisión".

El presidente de la AFE manifestó que De Miguel ha tenido una larga trayectoria con "muchos compañeros y rivales que le admiraban como persona", y señaló la incongruencia de que el sábado se celebre un homenaje en Tenerife mientras hay "gente compitiendo".

Visiblemente emocionado, Aganzo resaltó que De Miguel era "un tipo espectacular, muy introvertido" que participaba en la Junta Directiva de la asociación "preocupándose de todas las categorías porque él había jugado en todas, sabía lo que era el barro" y ahora estaba jugando en Segunda división y "cumpliendo su sueño".

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Respecto a los protocolos, argumentó que la AFE lleva tiempo demandando que se cumplan los protocolos, y recordó que el año pasado en Tercera división "perdimos a un compañero en Cantabria".

Defendió que tanto en el fútbol femenino como en el masculino "tenemos que tener nuestra ambulancia, nuestra asistencia a nuestros profesionales; será muy caro o no lo será", pero subrayó que no se trata de "un gasto, sino que es una inversión".

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