Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Más Fútbol

Familiares, amigos y compañeros dan el último adiós a De Miguel

El Deportivo, representado en el entierro por Carlos Ballesta

Redacción | Efe
05/11/2026 16:12
Momento del funeral de Jesús de Miguel
Momento del funeral de Jesús de Miguel
EFE
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El féretro con los restos mortales de Jesús de Miguel ha salido del tanatorio municipal de Navahermosa y ha recorrido en procesión las calles de la localidad hasta llegar a la iglesia, donde se ha celebrado la misa funeral por el futbolista del CD Tenerife, fallecido el pasado martes a los 30 años.

Navahermosa se ha volcado con la despedida de De Miguel, y sus vecinos han acompañado al difunto futbolista en su último recorrido por el municipio del que es originaria su familia.

La calle que conecta el tanatorio municipal con la parroquia de San Miguel Arcángel se ha visto abarrotada de personas que querían dar el último adiós al ariete del Club Deportivo Tenerife.

Representantes de todos los estamentos del fútbol, desde clubes a árbitros pasando por los jugadores o las federaciones han acudido a la capilla ardiente o al funeral de De Miguel.

Jesús de Miguel en un partido con el Tenerife

Fallece el delantero del Tenerife Jesús de Miguel

Más información

A lo largo de este jueves se han desplazado a Navahermosa numerosas personalidades del mundo del deporte, entre los que estaban la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón; el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán; el seleccionador nacional, Luis de la Fuente; el exseleccionador nacional José Antonio Camacho; o los futbolistas David Aganzo, Rubén de la Red u Oscar Trejo. El Deportivo estuvo representado por Carlos Ballesta.

También han acudido el presidente del CD Tenerife, Felipe Miñambres; el presidente y el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Florentino Pérez y Emilio Butragueño; o el accionista mayoritario del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, entre otros.

Jesús de Miguel, de 30 años, falleció el martes tras sufrir un golpe durante el encuentro disputado frente al FC Andorra.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

Momento del funeral de Jesús de Miguel

Familiares, amigos y compañeros dan el último adiós a De Miguel
Redacción | Efe
Cristiano Ronaldo gesticula durante el partido clasificatorio entre Portugal e Irlanda de octubre, que se disputará de nuevo mañana en Dublín y en el que los lusos pueden certificar su clasificación para el Mundial

Cristiano Ronaldo se retira de Portugal
Agencias
Jesús Owono, portero del Andorra

Jesús Owono: "Están siendo los días más difíciles de mi vida"
EFE
El centrocampista del FC Barcelona Rodri Hernández calienta antes de comenzar el partido de primera ronda de Liga de Campeones que FC Barcelona y Aston Villa disputan hoy martes en el Camp Nou.

Rodri Hernández es duda para la visita del Barcelona a Riazor
redacción a coruña