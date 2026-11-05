Familiares, amigos y compañeros dan el último adiós a De Miguel

Momento del funeral de Jesús de Miguel EFE

El féretro con los restos mortales de Jesús de Miguel ha salido del tanatorio municipal de Navahermosa y ha recorrido en procesión las calles de la localidad hasta llegar a la iglesia, donde se ha celebrado la misa funeral por el futbolista del CD Tenerife, fallecido el pasado martes a los 30 años.

Navahermosa se ha volcado con la despedida de De Miguel, y sus vecinos han acompañado al difunto futbolista en su último recorrido por el municipio del que es originaria su familia.

La calle que conecta el tanatorio municipal con la parroquia de San Miguel Arcángel se ha visto abarrotada de personas que querían dar el último adiós al ariete del Club Deportivo Tenerife.

Representantes de todos los estamentos del fútbol, desde clubes a árbitros pasando por los jugadores o las federaciones han acudido a la capilla ardiente o al funeral de De Miguel.

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A lo largo de este jueves se han desplazado a Navahermosa numerosas personalidades del mundo del deporte, entre los que estaban la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón; el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán; el seleccionador nacional, Luis de la Fuente; el exseleccionador nacional José Antonio Camacho; o los futbolistas David Aganzo, Rubén de la Red u Oscar Trejo. El Deportivo estuvo representado por Carlos Ballesta.

También han acudido el presidente del CD Tenerife, Felipe Miñambres; el presidente y el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Florentino Pérez y Emilio Butragueño; o el accionista mayoritario del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, entre otros.

Jesús de Miguel, de 30 años, falleció el martes tras sufrir un golpe durante el encuentro disputado frente al FC Andorra.