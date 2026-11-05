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Cristiano Ronaldo se retira de Portugal

Ha anunciado su adiós de la selección a través de un vídeo en Instagram

Agencias
05/11/2026 12:52
Cristiano Ronaldo gesticula durante el partido clasificatorio entre Portugal e Irlanda de octubre, que se disputará de nuevo mañana en Dublín y en el que los lusos pueden certificar su clasificación para el Mundial
Cristiano Ronaldo en una partido con Portugal
RODRIGO ANTUNES/EFE
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Cristiano Ronaldo anunció este jueves su retirada definitiva de la selección portuguesa de fútbol con una publicación en redes sociales en la que afirmó que "llegó el día de devolver la camiseta siete de la selección".

"Llegó el día de devolver la camiseta siete a la selección de todos nosotros. Nunca la sentí como exclusivamente mía, pero durante 23 años tuve el privilegio y responsabilidad de vestirla", empezó diciendo en un vídeo en Instagram de cerca de cinco minutos de duración en el que aparece leyendo una carta mientras se muestran imágenes de su carrera deportiva.

El madeirense realizó este anuncio tras haber sido sancionado por el Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) con 30 días de suspensión y una multa de 255 euros, el mínimo previsto en el reglamento, por haber abandonado la concentración de Portugal el 30 de septiembre.

"Hoy llegó el momento de entregar (la camiseta) al futuro. No fue una decisión fácil porque hay decisiones que no se toman apenas con la cabeza. Se toman con la cabeza, pero también con el corazón. Termina un camino que comenzó en agosto de 2003", afirmó el hasta ahora capitán de las 'quinas'.

Y añadió: "Durante toda mi carrera en la selección, intenté superar mis límites. Quise ganar, quise ser el mejor, quise hacer historia. Siempre fui exigente conmigo mismo, siempre quise más, siempre creí que podíamos llegar más lejos y di todo lo que tenía por esta camiseta".

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Durante el vídeo, el internacional recordó sus 23 años de carrera, haciendo referencia a sus récords y trofeos, y también a los seguidores portugueses y extranjeros y a sus compañeros de selección.

"Tuve el privilegio de ser vuestro capitán; pero un capitán no camina solo y vosotros formáis parte de mi historia", aseveró, recordando que el país necesita a "jugadores que nunca se rindan" y nuevas generaciones que "creen que es posible llegar a donde nadie llegó".

Insistió en que "no existen clubes", colores, clases, profesiones u opiniones, sino que "existe apenas una pasión: Portugal". En esa sentido, argumentó que llevará ese sentimiento el resto de su vida.

"Hoy termina mi camino dentro del campo con la selección nacional. Me voy con la cabeza en alto, orgulloso del camino recorrido y con la conciencia de haber dado todo lo que tenía por Portugal. Pero nunca dejaré de ser uno de vosotros; seguiré sufriendo, vibrando y celebrando cada victoria de Portugal", enfatizó.

El Cristiano Ronaldo de 2008, el mejor de todos los tiempos (BOAT) del Balón de Oro

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Cristiano Ronaldo, a sus 41 años, fue sancionado recientemente por haber abandonado la concentración de Portugal el 30 de septiembre, pero se rumoreaba que iba a ser incluido en la prelista de convocados para los próximos partidos de Portugal elaborada por el seleccionador, Jorge Jesus.

Según avanzó el jugador en un comunicado, el motivo de la discrepancia fue que Jesus lo había hecho calentar durante media hora y luego no lo sacó al campo.

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