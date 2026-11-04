Rodri Hernández es duda para la visita del Barcelona a Riazor

Rodri Hernández calienta antes de comenzar el partido de primera ronda de Liga de Campeones ante el Aston Villa en el Camp Nou. EFE

Rodri Hernández será baja en el partido que el Barcelona disputará este domingo ante el Atlético de Madrid por una "pequeña lesión" en el bíceps femoral de la pierna derecha. Así lo comunicó el club catalán después de las pruebas a las que fue sometido este jueves el futbolista madrileño, que fue sustituido en el descanso del encuentro de la Liga de Campeones frente al Aston Villa a causa de molestias físicas. "Veremos cómo está mañana. También está cansado y quise cambiarlo", comentó Hansi Flick tras el partido. Rodri fue sustituido por Marc Bernal en el descanso.

A pesar de que la entidad azulgrana informó de que, por el momento, solo se perderá el encuentro ante el cuadro colchonero, según Diario Sport, el centrocampista sufre una rotura en el bíceps femoral de la pierna derecha y estará un mes de baja. Es decir, que además del choque en el Metropolitano, no podrá acudir a la concentración con la selección española, y tampoco jugará ante Villarreal, Sabah ni Deportivo, por lo que su presencia ante el conjunto coruñés en Riazor no está confirmada.