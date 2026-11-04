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Jesús Owono: "Están siendo los días más difíciles de mi vida"

El portero del Andorra se ha pronunciado por primera vez a través de las redes oficiales del club tras el fallecimiento de Jesús de Miguel

Efe
04/11/2026 17:35
Jesús Owono, portero del Andorra
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"Están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado", reconoció este miércoles el portero del FC Andorra, Jesús Owono, después del fallecimiento del delantero del CD Tenerife, Jesús de Miguel, por una dura entrada del guardameta en el partido disputado por ambos equipos el pasado lunes.

El de Bata, a través de un comunicado del equipo andorrano, ha enviado un mensaje de apoyo a la familia del delantero madrileño que falleció en un hospital de Tenerife horas después de caer gravemente lesionado. "Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, su familia y en todas las personas que lo querían", continúa.

Por último, Owono asegura que afrontará todo lo que venga después de esta trágica noticia. "Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto. Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en una cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús". 

Por otro lado, el FC Andorra afirma en el comunicado que continúan profundamente afectados por la muerte de Jesús de Miguel, y terminan pidiendo "la máxima sensibilidad y respeto".

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SANTA CRUZ DE TENERIFE, 03/11/2026.- Cientos de personas se han reunido este martes en el exterior del estadio Heliodoro Rodríguez López para despedir con un minuto de silencio y una ofrenda de flores al jugador Jesús de Miguel, fallecido esta mañana tras no recuperarse del impacto sufrido contra el portero del Andorra, Jesús Owono. La convocatoria, realizada por la Federación de Peñas del CD Tenerife, ha reunido a pesar de la lluvia que caía sobre la capital tinerfeña a aficionados de todas las edades, que han participado en un emotivo homenaje en el que han depositado carteles, flores, bufandas del club y velas en la puerta 9 del recinto deportivo, elegida por ser el dorsal que ocupaba el jugador. EFE/ Alberto Valdés

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