Jesús Owono: "Están siendo los días más difíciles de mi vida"

Jesús Owono, portero del Andorra Redes sociales

"Están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado", reconoció este miércoles el portero del FC Andorra, Jesús Owono, después del fallecimiento del delantero del CD Tenerife, Jesús de Miguel, por una dura entrada del guardameta en el partido disputado por ambos equipos el pasado lunes.

El de Bata, a través de un comunicado del equipo andorrano, ha enviado un mensaje de apoyo a la familia del delantero madrileño que falleció en un hospital de Tenerife horas después de caer gravemente lesionado. "Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, su familia y en todas las personas que lo querían", continúa.

Por último, Owono asegura que afrontará todo lo que venga después de esta trágica noticia. "Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto. Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en una cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús".

Por otro lado, el FC Andorra afirma en el comunicado que continúan profundamente afectados por la muerte de Jesús de Miguel, y terminan pidiendo "la máxima sensibilidad y respeto".