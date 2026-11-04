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El Tenerife pide aplazar su partido para despedir a Jesús de Miguel

El encuentro ante el Granada está previsto para este sábado, mismo día en el que el Heliodoro acogerá el acto de homenaje al jugador

Efe
04/11/2026 11:03
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 03/11/2026.- Cientos de personas se han reunido este martes en el exterior del estadio Heliodoro Rodríguez López para despedir con un minuto de silencio y una ofrenda de flores al jugador Jesús de Miguel, fallecido esta mañana tras no recuperarse del impacto sufrido contra el portero del Andorra, Jesús Owono. La convocatoria, realizada por la Federación de Peñas del CD Tenerife, ha reunido a pesar de la lluvia que caía sobre la capital tinerfeña a aficionados de todas las edades, que han participado en un emotivo homenaje en el que han depositado carteles, flores, bufandas del club y velas en la puerta 9 del recinto deportivo, elegida por ser el dorsal que ocupaba el jugador. EFE/ Alberto Valdés
Cientos de personas se han reunido en el exterior del estadio Heliodoro Rodríguez López para despedir con un minuto de silencio y una ofrenda de flores a Jesús de Miguel
Alberto Valdés
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El Club Deportivo Tenerife ha solicitado a LaLiga y la RFEF aplazar el encuentro que tendría que disputar este fin de semana contra el Granada, para que la plantilla pueda despedirse de su compañero Jesús de Miguel, fallecido a consecuencia del golpe que sufrió en el partido contra el Andorra.

La ha confirmado el máximo accionista del club, Rayco García, en una entrevista con la cadena SER, en la que confesó que no logra asimilar la muerte de Jesús de Miguel y que pasó "el día más duro" de toda su vida.

De acuerdo con el calendario de la jornada 13 de LaLiga Hypermotion, el Tenerife tendría que jugar este sábado en el Nuevo Los Cármenes contra el Granada (a las 21.00 horas). Ese mismo día, a las 18.00 horas (de Canarias), se celebrará en el Heliodoro Rodríguez López el acto de homenaje y despedida a De Miguel.

García explicó que sus futbolistas no están preparados para jugar ese partido y que, a la espera de la decisión, agradece la sensibilidad que están teniendo la RFEF, LaLiga y el Granada.

"Ahora lo importante es que los chicos despidan a su compañero y asimilen lo que ha pasado. Es una situación dramática. Hay cosas que algunos de nuestros jugadores no tendrían que haber visto. Un campo de fútbol es un sitio donde lo pasas bien y lo que vimos el lunes fue de todo menos eso", apuntó.

Por eso, precisó que a sus jugadores les gustaría volver a competir en Liga el domingo 14, cuando reciben en el Heliodoro Rodríguez López al Ceuta, en la jornada 14 del campeonato.

Rayco García confirmó, además, que la plantilla al completo estará en el funeral del delantero este jueves en Navahermosa (Toledo), pueblo de origen de su familia y el lugar donde va a ser enterrado.

Preguntado sobre qué se sabe por ahora de lo sucedido, sobre las circunstancias de la muerte del delantero y la atención que recibió tras el choque con el portero Jesús Owono, pidió prudencia.

Foto de archivo tomada el pasado 3 de septiembre del futbolista Jesús de Miguel, del CD Tenerife

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"Nosotros tenemos un protocolo y se aplicó como se aplica siempre. Nada más suceder, saltamos rápido al campo. A mí, como persona del club, me gustaría saber si hay algo que no sabemos sobre la actuación. Esto no puede volver a suceder y, si hay algo en nuestras manos y eso podía haber evitado la tragedia, hay que intentar mejorar", indicó.

García insistió en que, en cualquier caso, hay que esperar a conocer el informe de los forenses. "Prefiero ser cauto y esperar a la autopsia. A raíz de ahí, tomaremos medidas", dijo.

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