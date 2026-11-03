La AFE trabaja para suspender la jornada del fin de semana en Primera y Segunda

Foto de archivo tomada el pasado 3 de septiembre del futbolista Jesús de Miguel, del CD Tenerife EFE/RAMÓN DE LA ROCHA

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) trabaja para tratar de que LaLiga suspenda la jornada del próximo fin de semana en Primera y Segunda División tras el fallecimiento de Jesús de Miguel en el partido liguero de la categoría de plata entre Tenerife y Andorra el pasado lunes, según informó la Cadena Cope.

La patronal está intentando por todos los medios que LaLiga suspenda los encuentros de las jornadas 12 en Primera División y 13 en Segunda, previstos entre el viernes 6 y el lunes 9 de noviembre.

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Según la emisora radiofónica, desde la propia AFE son conscientes de la dificultad de cancelar una jornada de la división de honor por lo apretado del calendario y las ventanas FIFA, que paralizan obligatoriamente la actividad en la Primera División pero no en la Segunda.

De momento, quien es prácticamente seguro que no jugará la próxima jornada ni el partido pendiente de Copa del Rey es el propio Tenerife, que así lo ha solicitado a LaLiga y a la RFEF.

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El conjunto canario tiene una cita con el Granada este sábado en la jornada 13 de Segunda División y otra en el torneo copero el próximo martes, en ambos casos a domicilio, en el Nuevo Los Cármenes y en el Nuevo Vivero.

Aunque aún no está confirmado, ni LaLiga, ni la RFEF, ni los clubes rivales pondrán impedimento alguno a dichos aplazamientos.