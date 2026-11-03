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Fallece el delantero del Tenerife Jesús de Miguel

El club canario anunció la muerte del jugador a primera hora del martes como consecuencia del golpe sufrido en el partido ante el Andorra

Efe
03/11/2026 09:50
Jesús de Miguel en un partido con el Tenerife
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El delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel, de 30 años, ha fallecido este martes en el Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria, donde estaba ingresado desde anoche en cuidados intensivos a consecuencia del fuerte golpe que sufrió durante el partido contra el Andorra.

Fue el propio club chicharrero el que comunicó la trágica noticia a primera hora de la mañana, después de haber comunicado durante la madrugada que su estado había empeorado. "Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos. DEP".

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De Miguel tuvo que ser retirado en camilla del terreno de juego el pasado lunes durante el Tenerife-Andorra y fue trasladado de forma inmediata al hospital después de un fuerte choque con Owono, portero del conjunto tricolor.

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