Clubes, jugadores e instituciones se unen al pésame por De Miguel: "Es un vacío enorme"

Aficionados del CD Tenerife depositan velas y flores en la puerta 9 del estadio Heliodoro Rodríguez López EFE

Numerosos clubes de fútbol españoles, de Primera y Segunda División, y extranjeros, futbolistas como Leo Messi o Kylian Mbappé, e instituciones deportivas expresaron este martes su pesar por el fallecimiento del delantero del Tenerife Jesús de Miguel y trasladaron su pésame y solidaridad a la entidad tinerfeña y la familia del jugador. La reacción unánime se produjo tras conocerse la muerte de De Miguel en el hospital de Santa Cruz de Tenerife, donde fue ingresado el lunes a consecuencia del fuerte golpe que sufrió durante el partido contra el Andorra, cuando fue arrollado por el portero Jesús Owono.

"Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad (...) No hay palabras de consuelo, no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza", fue el mensaje del Tenerife al anunciar la muerte. El Andorra fue de los primeros en transmitir su dolor por la pérdida: "Con el corazón roto y devastados, queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros, amigos y al CD Tenerife. Descanse en paz".

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"Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz, Jesús", fue el mensaje del propietario del equipo andorrano y exfutbolista del Barcelona, Gerard Piqué. Horas después, el presidente del club, Ferran Vilaseca, leyó una carta para reiterar que comparten el dolor del Tenerife e informó de la solicitud de que el encuentro del Andorra del próximo domingo en casa ante el Mallorca se suspenda debido a que sus jugadores están devastados.

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), de la que De Miguel era vocal en su directiva, expresó su "inmensa tristeza" y subrayó que "el vacío que deja es enorme". "Su compromiso con el colectivo de futbolistas y su pasión por el fútbol permanecerán por siempre con nosotros", añadió el sindicato de futbolistas.

Infantino habla de "auténtica tragedia"

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, calificó lo ocurrido como "una "auténtica tragedia" y expresó su "más sincero" pésame a su familia y seres queridos. La UEFA comunicó que se guardará un minuto de silencio en todos los partidos de competiciones continentales de la semana.

Los clubes de Primera y Segunda fueron unánimes en sus muestras de tristeza por el fallecimiento de De Miguel, de 30 años, quien militó en varios clubes madrileños, en el Unionistas de Salamanca o en el Castellón, antes de recalar en el Tenerife a comienzos de la pasada temporada. "Con el corazón roto y sin consuelo posible", fue el mensaje publicado por el Castellón, con el que logró el ascenso a Segunda.

Por su parte, el Deportivo trasladó "nuestro más sentido pésame a familiares y amigos, así como al CD Tenerife y su afición". "Todo mi cariño y apoyo a sus familiares, compañeros y a toda la familia del CD Tenerife", escribió Luismi Cruz, actual jugador del equipo coruñés y exfutbolista del conjunto isleño. "Todo el apoyo para su familia, amigos y compañeros del Tenerife", puso Ximo Navarro.

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El Real Madrid lamentó "profundamente" el suceso y mostró sus "condolencias y cariño" a sus familiares, compañeros y su club, en la misma línea que el Atlético de Madrid, que se unió al dolor por la pérdida y transmitió su "más sentido pésame". El Barcelona lamentó la "trágica noticia" y envió su "apoyo y ánimo" a la familia y amigos del jugador en "estos momentos tan difíciles".

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, quien dijo estar "profundamente entristecido" por "el terrible dolor de una pérdida irreparable", un sentimiento compartido con el Consejo Superior de Deportes (CSD). "El fútbol español llora la pérdida de Jesús de Miguel. Desolados por la triste noticia, desde la RFEF queremos expresar nuestro más profundo pesar por su fallecimiento en el día de hoy", reza el mensaje en X de la Real Federación Española de Fútbol.

"No hay palabras", dice Messi

Messi mandó "mucha fuerza" a toda su familia y amigos. "No hay palabras", lamentó el crack argentino. "Mucha tristeza. No hay palabras", convino Mbappé en sus condolencias, a las que se sumaron decenas de futbolistas, como el canario Pedri -"me deja sin palabras"- o de otras ligas, como Michael Olise. Entre las futbolistas, la barcelonista Irene Paredes, capitana de la selección española, afirmó: "Hay momentos en los que sobran las palabras y solo queda acompañar desde el corazón".

La Premier League, la Bundesliga o clubes como el Manchester United, el Liverpool, el Bayern Múnich, el Olympique de Marsella, el Ajax, el Nápoles o el Fenerbahçe también publicaron muestras de solidaridad y ánimo.

El Rayo Vallecano decretó tres días de luto oficial en señal de duelo y de respeto, con las banderas de sus instalaciones a media asta, y el Espanyol canceló la presentación de su nuevo entrenador, Eder Sarabia.

Exdeportistas como Paul Gasol y Rafael Nadal se sumaron al dolor, al igual que entidades como la Liga F o la Asociación Española de Árbitros de Fútbol.