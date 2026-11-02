Jesús de Miguel, "estable dentro de la gravedad" tras sufrir una dura entrada en el Tenerife-Andorra

Las asistencias se llevan a De Miguel en camilla del terreno de juego tras su brutal choque con Owono en el Tenerife-Andorra de Segunda División LALIGA

El delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel ha sido ingresado de urgencia en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria tras sufrir una dura entrada durante el encuentro que disputaba este lunes su equipo contra el FC Andorra en el estadio Heliodoro Rodríguez López y permanece "estable dentro de la gravedad", informó el club en un comunicado de prensa.

"El jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel está ingresado en la UCI del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, estable, dentro de la gravedad. Los servicios médicos se encuentran en dicho hospital e informarán cuando tengan novedades", reza el escueto comunicado de la entidad canaria.

El jugador permanece "en observación", según ha informado el centro hospitalario a EFE. Algunos medios han publicado que el jugador permaneció durante veinte minutos en parada cardiorrespiratoria, hasta que pudo ser estabilizado en el vehículo medicalizado.

El incidente se produjo en los últimos instantes del encuentro, cuando el delantero tinerfeñista disputaba un balón con el guardameta visitante, Jesús Owono, en una acción que acabó con ambos futbolistas impactando.

El partido quedó suspendido en el minuto 108, cuando restaban dos del tiempo añadido señalizado por el equipo arbitral, como consecuencia del choque, que obligó a evacuar al jugador en ambulancia para su traslado al centro hospitalario.

El FC Andorra deseó una pronta recuperación al delantero del Tenerife tras la dura entrada del portero del equipo del Principado.

"Desde el FC Andorra queremos enviarle toda nuestra fuerza y los mejores deseos a Jesús de Miguel tras el grave incidente sufrido durante el partido de hoy. Esperamos que se recupere pronto. Un fuerte abrazo para el jugador, su familia y el CD Tenerife" escribió el club en su perfil de la red social X.

Manuel Ángel Pérez Hernández, árbitro del partido, envió a ambos equipos al vestuario después de la dura entrada "ante la gravedad de los hechos", según escribió en el acta.

El colegiado añade que decidió la suspensión del encuentro en el minuto 96 de "mutuo acuerdo entre todas las partes".

"El partido fue detenido en el minuto 96 para la atención médica del jugador dorsal 9 del equipo local. Ante la gravedad de los hechos y no observando mejoría sobre el estado de salud de dicho jugador, nos retiramos a vestuarios", explica el colegiado en el escrito, publicado en la página web oficial de la Real Federación Española de Fútbol.

"Una vez reunidos con capitanes y delegados de ambos equipos, nos comunican que no se encuentran en disposición anímica de continuar el partido. Por lo tanto, se decide dar por suspendido el partido tras el mutuo acuerdo entre todas las partes", añadió.

Fruto de la dura entrada sobre De Miguel, fue expulsado el portero Jesús Lázaro Owono "en el minuto 90" por "impactar bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa", agrega.

"El jugador fue atendido sobre el terreno de juego, abandonando posteriormente el terreno de juego en camilla. Al cierre del acta no se presenta certificado médico", relata el árbitro en el acta.

El árbitro recoge que "la reanudación" del encuentro "sería mediante un tiro libre directo en el centro del campo favorable al CD Tenerife y restaban dos minutos por jugarse (suspendido en el minuto 96)". El resultado entonces era 2-2.

De Miguel era el delantero del Castellón que eliminó al Deportivo en el playoff de ascenso a Segunda División de la temporada 2022-23, en cuyo partido de vuelta en Castalia (4-3) abrió el marcador tras un error en el pase de Ian Mackay.