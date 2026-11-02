Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Más Fútbol

Jesús de Miguel, "estable dentro de la gravedad" tras sufrir una dura entrada en el Tenerife-Andorra

El delantero del Tenerife fue arrollado por el portero del Andorra en el minuto 108 del partido de la Liga Hypermotion

Efe
02/11/2026 19:34
Las asistencias se llevan a De Miguel en camilla del terreno de juego tras su brutal choque con Owono en el Tenerife-Andorra de Segunda División
Las asistencias se llevan a De Miguel en camilla del terreno de juego tras su brutal choque con Owono en el Tenerife-Andorra de Segunda División
LALIGA
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel ha sido ingresado de urgencia en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria tras sufrir una dura entrada durante el encuentro que disputaba este lunes su equipo contra el FC Andorra en el estadio Heliodoro Rodríguez López y permanece "estable dentro de la gravedad", informó el club en un comunicado de prensa.

"El jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel está ingresado en la UCI del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, estable, dentro de la gravedad. Los servicios médicos se encuentran en dicho hospital e informarán cuando tengan novedades", reza el escueto comunicado de la entidad canaria.

El jugador permanece "en observación", según ha informado el centro hospitalario a EFE. Algunos medios han publicado que el jugador permaneció durante veinte minutos en parada cardiorrespiratoria, hasta que pudo ser estabilizado en el vehículo medicalizado.

El incidente se produjo en los últimos instantes del encuentro, cuando el delantero tinerfeñista disputaba un balón con el guardameta visitante, Jesús Owono, en una acción que acabó con ambos futbolistas impactando.

El partido quedó suspendido en el minuto 108, cuando restaban dos del tiempo añadido señalizado por el equipo arbitral, como consecuencia del choque, que obligó a evacuar al jugador en ambulancia para su traslado al centro hospitalario.

El FC Andorra deseó una pronta recuperación al delantero del Tenerife tras la dura entrada del portero del equipo del Principado.

"Desde el FC Andorra queremos enviarle toda nuestra fuerza y los mejores deseos a Jesús de Miguel tras el grave incidente sufrido durante el partido de hoy. Esperamos que se recupere pronto. Un fuerte abrazo para el jugador, su familia y el CD Tenerife" escribió el club en su perfil de la red social X.

Manuel Ángel Pérez Hernández, árbitro del partido, envió a ambos equipos al vestuario después de la dura entrada "ante la gravedad de los hechos", según escribió en el acta.

El colegiado añade que decidió la suspensión del encuentro en el minuto 96 de "mutuo acuerdo entre todas las partes".

"El partido fue detenido en el minuto 96 para la atención médica del jugador dorsal 9 del equipo local. Ante la gravedad de los hechos y no observando mejoría sobre el estado de salud de dicho jugador, nos retiramos a vestuarios", explica el colegiado en el escrito, publicado en la página web oficial de la Real Federación Española de Fútbol.

"Una vez reunidos con capitanes y delegados de ambos equipos, nos comunican que no se encuentran en disposición anímica de continuar el partido. Por lo tanto, se decide dar por suspendido el partido tras el mutuo acuerdo entre todas las partes", añadió.

Fruto de la dura entrada sobre De Miguel, fue expulsado el portero Jesús Lázaro Owono "en el minuto 90" por "impactar bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa", agrega.

"El jugador fue atendido sobre el terreno de juego, abandonando posteriormente el terreno de juego en camilla. Al cierre del acta no se presenta certificado médico", relata el árbitro en el acta.

El árbitro recoge que "la reanudación" del encuentro "sería mediante un tiro libre directo en el centro del campo favorable al CD Tenerife y restaban dos minutos por jugarse (suspendido en el minuto 96)". El resultado entonces era 2-2.

De Miguel era el delantero del Castellón que eliminó al Deportivo en el playoff de ascenso a Segunda División de la temporada 2022-23, en cuyo partido de vuelta en Castalia (4-3) abrió el marcador tras un error en el pase de Ian Mackay.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

Las asistencias se llevan a De Miguel en camilla del terreno de juego tras su brutal choque con Owono en el Tenerife-Andorra de Segunda División

Jesús de Miguel, "estable dentro de la gravedad" tras sufrir una dura entrada en el Tenerife-Andorra
EFE
MADRID, 31/10/2026.- El delantero del Rayo Vallecano Jorge de Frutos (d) celebra tras anotar el primer gol del equipo con sus compañeros durante el partido de la jornada 11 de LaLiga EA Sports que disputan el Rayo Vallecano y el Celta de Vigo este sábado, en el Estadio de Vallecas. EFE/ Víctor Lerena

El Celta encaja una goleada en su visita a Vallecas (3-0)
EFE
Teresa Abelleira celebra un gol con España en Riazor

La RFEF confirma el regreso de la selección española a Riazor
Bea Arrizado
El ideal gallego

El Cristiano Ronaldo de 2008, el mejor de todos los tiempos (BOAT) del Balón de Oro
EFE