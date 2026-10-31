El Celta encaja una goleada en su visita a Vallecas (3-0)

Los jugadores del Rayo celebran uno de los goles EFE

El Rayo Vallecano, con un doblete de Jorge de Frutos y otro gol más de Unai López, rompió su mala racha de tres partidos sin ganar con un festín en Vallecas ante un Celta de Vigo que sufrió su primera derrota de la temporada como visitante.

Una semana después de encajar una goleada frente al Elche con la grada del fondo cerrada, el Rayo pudo disfrutar del aforo completo en su estadio por segundo partido seguido en casa. Sin embargo, el apoyo del grupo Bukaneros no se hizo sentir en exceso porque, a diferencia de otros partidos, en esta ocasión no animaron con su fervor característico pese al trasfondo de la tregua firmada por la afición con la directiva que preside Raúl Martín Presa, al que acusan de mala gestión del club y de todos los problemas que tiene la entidad.

Sobre el césped, al Rayo se le vio con una marcha más que al Celta en los primeros minutos y eso se tradujo en dos ocasiones muy claras, ambas de Sergio Camello. La primera con un disparo cruzado que atrapó Ionut Radu y la segunda con otro lanzamiento desde la frontal, tras buena combinación con Pedro Díaz, que volvió a desbaratar el portero rumano.

Al Celta le costó encontrar el ritmo del juego pero cuando lo encontró, mediada la primera mitad, se le notó cómodo con el balón en los pies y, bajo el mando de Ilaix Moriba y Aleix Febas, fue ganando metros sobre el área rival aunque sin inquietar en exceso a Emil Audero.

El partido cambió a los 36 minutos cuando el Rayo trenzó una buena jugada rápida de ataque que acabó con una asistencia de Camello a Jorge de Frutos, que, a la carrera y con un remate cruzado con la zurda, alojó el balón cerca del poste derecho de la portería de Radu, haciendo inútil la estirada del portero celtiña.

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El conjunto gallego, con Pablo Durán en su ataque tras la lesión de Hugo González, no asumió el gol con entereza y con el mismo aturdimiento que terminó la primera parte inició la segunda, en la que de nuevo el Rayo volvió a golpear con el mismo protagonista, Jorge De Frutos, que lanzó un fusil dentro del área tras una buena jugada individual de Andrei Ratiu, titular tras mes y medio fuera por una lesión.

La reacción de Claudio Giráldez fue tajante. Realizó un triple cambio ofensivo y puso en liza a Iago Aspas, Sergio Carreira y el sueco Williot Swedberg con el objetivo de tener más profundidad, algo que logró pero también asumiendo riesgos atrás, lo que provocó que el Rayo redondease su victoria con el tercer gol, obra de Unai López con un disparo desde fuera del área sin nada de oposición.

Con ese marcador el partido fue languideciendo con un Rayo desatado, buscando el cuarto con el atrevimiento de Isi Palazón, que pudo marcar en una ocasión muy clara que despejó Radu.

El Celta, con más intención que acierto trató de buscar el gol que maquillase el resultado aunque no pudo impedir que siga su 'maldición' en Vallecas en Primera, una racha que dura más de treinta años, desde el 21 de abril de 1996, fecha de su última victoria.

Rayo 3-0 Celta

Rayo Vallecano: Audero; Ratiu, Mujaid, Lejeune, Pedrosa (Jozhua, m.60); Valentín (Bouaré, m.63), Pedro Díaz; De Frutos, Unai López (Alemao, m.79), Álvaro (Tsitaishvili, m.46); y Camello (Isi, m.60).

Celta de Vigo: Radu; Javi Rodríguez; Yoel, Sebastián Cáceres (Carreira, m.61); Javi Rueda, Moriba, Febas, Javi Galán (Swedberg, m.61); Hugo Álvarez (Driouech, m.75), Jutglà (Aspas, m.61) y Hugo González (Pablo Durán, m.43).

Goles: 1-0: M.36 Jorge de Frutos; 2-0: M.54 Jorge de Frutos; 3-0: M.72 Unai López.

Árbitro: Manuel Jesús Orellana Cid (Comité andaluz). Amonestó a Unai López (m.26), Bouaré (72), del Rayo; y a Swedberg (m.82), del Celta.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 11 de LaLiga EA Sports, disputado en el Estadio de Vallecas ante unos 11.714 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de los fallecidos por el accidente de tren de Toledo producido esta semana