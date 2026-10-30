Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Más Fútbol

La RFEF confirma el regreso de la selección española a Riazor

El combinado dirigido por Sonia Bermúdez se medirá a Venezuela en el feudo coruñés

Bea Arrizado
Bea Arrizado
30/10/2026 15:05
Teresa Abelleira celebra un gol con España en Riazor
Teresa Abelleira celebra junto a Olga Carmona su gol en el España-Bélgica que se disputó en 2024 en Riazor
Patricia G. Fraga
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Real Federación Española de Fútbol ha confirmado lo que DXT Campeón adelantó la semana pasada en exclusiva: la selección española jugará un amistoso en Riazor el próximo viernes 4 de diciembre.

La vigente campeona del mundo aprovechará el último parón internacional del año para disputar dos encuentros de carácter amistoso: el primero, ante Chile en el Reino de León el 28 de noviembre (18.00 horas); el segundo, en el feudo coruñés ante Venezuela a las 21.00 horas. El combinado Tricolor, tercer clasificado en la última Liga de Naciones de la Conmebol, visitará así A Coruña para jugar el primer partido en categoría absoluta contra España.

La selección española regresará a Riazor en diciembre

Más información

Será la tercera vez que la selección española absoluta visite Riazor. Antes lo hizo en 2019, con victoria ante Azerbaiyán; y en 2024, con triunfo frente a Bélgica gracias a los goles de Aitana Bonmatí y Teresa Abelleira, desde más de 30 metros (2-0).

El partido, impulsado por el Concello y la Real Federación Gallega de Fútbol, tendrá, además, carácter solidario, ya que los beneficios se destinarán a las víctimas de los terremotos que asolaron Venezuela el pasado mes de junio.

Con la mirada puesta en el Mundial que se celebrará del 24 de junio al 25 de julio de 2027, estos dos compromisos permitirán a Sonia Bermúdez seguir perfilando el grupo elegido para viajar a Brasil para tratar de revalidar el título conquistado en 2023.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Teresa Abelleira celebra un gol con España en Riazor

La RFEF confirma el regreso de la selección española a Riazor
Bea Arrizado
El ideal gallego

El Cristiano Ronaldo de 2008, el mejor de todos los tiempos (BOAT) del Balón de Oro
EFE
El defensa del Getafe Dani Carvajal (d) fue objeto de cánticos por parte de la afición del Athletic durante el reciente partido en San Mamés

La Liga denuncia ante Antiviolencia diez infracciones en San Mamés en el Athletic-Getafe
Eder Pereira
Comunicado oficial de la RFEF con respecto a la Copa del Rey

Los partidos de Copa del Rey aplazados ya tienen fecha
Esther Durán