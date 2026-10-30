La RFEF confirma el regreso de la selección española a Riazor

Teresa Abelleira celebra junto a Olga Carmona su gol en el España-Bélgica que se disputó en 2024 en Riazor Patricia G. Fraga

La Real Federación Española de Fútbol ha confirmado lo que DXT Campeón adelantó la semana pasada en exclusiva: la selección española jugará un amistoso en Riazor el próximo viernes 4 de diciembre.

La vigente campeona del mundo aprovechará el último parón internacional del año para disputar dos encuentros de carácter amistoso: el primero, ante Chile en el Reino de León el 28 de noviembre (18.00 horas); el segundo, en el feudo coruñés ante Venezuela a las 21.00 horas. El combinado Tricolor, tercer clasificado en la última Liga de Naciones de la Conmebol, visitará así A Coruña para jugar el primer partido en categoría absoluta contra España.

La selección española regresará a Riazor en diciembre Más información

Será la tercera vez que la selección española absoluta visite Riazor. Antes lo hizo en 2019, con victoria ante Azerbaiyán; y en 2024, con triunfo frente a Bélgica gracias a los goles de Aitana Bonmatí y Teresa Abelleira, desde más de 30 metros (2-0).

El partido, impulsado por el Concello y la Real Federación Gallega de Fútbol, tendrá, además, carácter solidario, ya que los beneficios se destinarán a las víctimas de los terremotos que asolaron Venezuela el pasado mes de junio.

Con la mirada puesta en el Mundial que se celebrará del 24 de junio al 25 de julio de 2027, estos dos compromisos permitirán a Sonia Bermúdez seguir perfilando el grupo elegido para viajar a Brasil para tratar de revalidar el título conquistado en 2023.