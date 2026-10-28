Los partidos de Copa del Rey aplazados ya tienen fecha

Comunicado oficial de la RFEF con respecto a la Copa del Rey RFEF

Tras la suspensión de los 24 partidos de la primera eliminatoria de la Copa del Rey Mapfre previstos para este miércoles 28 de octubre, a raíz del trágico accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo, ya se han establecido las nuevas fechas y horarios para la disputa de los encuentros. La Real Federación Española de Fútbol ya ha confirmado los nuevos horarios.

La competición retomará así su calendario después del aplazamiento acordado como muestra de respeto y solidaridad con las víctimas.

Los nuevos horarios son los siguientes:

Jueves 29 de octubre

18:00

PEÑA SPORT FC - SD HUESCA

CD NUMANCIA DE SORIA - REAL OVIEDO

19:00

UD POBLENSE - AD CEUTA FC

CORUXO FC - ZAMORA CF

19:30

CD CIEZA - GRANADA CF

20:00

CD COVADONGA - REAL VALLADOLID CF

CP MIJAS LAS LAGUNAS - REAL JAÉN CF

20:30

RS GIMNÁSTICA TORRELAVEGA - UD OURENSE

21:00

XEREZ CD - CÁDIZ CF

Martes 3 de noviembre

19:00

CD PAMPLONA - SD EIBAR

CD ANAITASUNA - DEPORTIVO ALAVÉS

Miércoles 4 de noviembre

19:00

CLUB PORTUGALETE - REAL UNIÓN CLUB

20:00

SD AMOREBIETA - UD LOGROÑÉS

20:30

UTEBO FC - CE SABADELL FC

REUS FC REDDIS - BARAKALDO CF

CD MINERA - FC CARTAGENA

20:45

CS PUERTOLLANO - ALBACETE BALOMPIÉ

21:00

CD BADAJOZ - CD TENERIFE

Jueves 5 de noviembre

19:00

CD TARANCÓN - LEVANTE UD

21:00

CD ALCOYANO - RCD MALLORCA

Martes 10 de noviembre

20:00

CF TRIVAL VALDERAS ALCORCÓN - CD LEGANÉS

21:00

CFUE TAVERNES DE LA VALLDIGNA - VALENCIA CF

Jueves 12 de noviembre

19:00

CDA NAVALCARNERO - REAL BETIS BALOMPIÉ

Viernes 13 de noviembre

21:00

SALAMANCA CF UDS - RC CELTA DE VIGO