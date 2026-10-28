Los partidos de Copa del Rey aplazados ya tienen fecha
No se disputan este miércoles con motivo del grave accidente ferroviario en la provincia de Toledo
Tras la suspensión de los 24 partidos de la primera eliminatoria de la Copa del Rey Mapfre previstos para este miércoles 28 de octubre, a raíz del trágico accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo, ya se han establecido las nuevas fechas y horarios para la disputa de los encuentros. La Real Federación Española de Fútbol ya ha confirmado los nuevos horarios.
La competición retomará así su calendario después del aplazamiento acordado como muestra de respeto y solidaridad con las víctimas.
Los nuevos horarios son los siguientes:
Jueves 29 de octubre
18:00
PEÑA SPORT FC - SD HUESCA
CD NUMANCIA DE SORIA - REAL OVIEDO
19:00
UD POBLENSE - AD CEUTA FC
CORUXO FC - ZAMORA CF
19:30
CD CIEZA - GRANADA CF
20:00
CD COVADONGA - REAL VALLADOLID CF
CP MIJAS LAS LAGUNAS - REAL JAÉN CF
20:30
RS GIMNÁSTICA TORRELAVEGA - UD OURENSE
21:00
XEREZ CD - CÁDIZ CF
Martes 3 de noviembre
19:00
CD PAMPLONA - SD EIBAR
CD ANAITASUNA - DEPORTIVO ALAVÉS
Miércoles 4 de noviembre
19:00
CLUB PORTUGALETE - REAL UNIÓN CLUB
20:00
SD AMOREBIETA - UD LOGROÑÉS
20:30
UTEBO FC - CE SABADELL FC
REUS FC REDDIS - BARAKALDO CF
CD MINERA - FC CARTAGENA
20:45
CS PUERTOLLANO - ALBACETE BALOMPIÉ
21:00
CD BADAJOZ - CD TENERIFE
Jueves 5 de noviembre
19:00
CD TARANCÓN - LEVANTE UD
21:00
CD ALCOYANO - RCD MALLORCA
Martes 10 de noviembre
20:00
CF TRIVAL VALDERAS ALCORCÓN - CD LEGANÉS
21:00
CFUE TAVERNES DE LA VALLDIGNA - VALENCIA CF
Jueves 12 de noviembre
19:00
CDA NAVALCARNERO - REAL BETIS BALOMPIÉ
Viernes 13 de noviembre
21:00
SALAMANCA CF UDS - RC CELTA DE VIGO