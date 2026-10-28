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La Liga denuncia ante Antiviolencia diez infracciones en San Mamés en el Athletic-Getafe

Uno de los episodios recogidos en el informe alude a unos cánticos contra el Zaragoza, por los que el Dépor ya fue sancionado por hechos ocurridos en Riazor

Eder Pereira
Eder Pereira
28/10/2026 20:16
El defensa del Getafe Dani Carvajal (d) fue objeto de cánticos por parte de la afición del Athletic durante el reciente partido en San Mamés
El defensa del Getafe Dani Carvajal (d) fue objeto de cánticos por parte de la afición del Athletic durante el reciente partido en San Mamés
EFE/ Luis Tejido
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LaLiga ha denunciado diez incidencias relacionadas con el comportamiento de aficionados locales durante el Athletic-Getafe, correspondiente a la décima jornada de Primera División. Los hechos han sido trasladados al Comité de Competición de la RFEF y a la Comisión Antiviolencia.

Las diez incidencias se produjeron en la zona de la Tribuna Norte Baja de San Mamés, en el sector correspondiente a la Grada Popular de Animación. El informe recoge episodios registrados entre el minuto 4 de partido y los instantes posteriores a su finalización.

Entre las personas aludidas en los cánticos figuran Dani Carvajal, lateral del Getafe, y Vito Quiles, activista político. Ambos fueron destinatarios de expresiones ofensivas en distintos momentos del encuentro, según la relación de hechos difundida por LaLiga.

El informe incluye también unos cánticos dirigidos contra el Zaragoza, registrados en el minuto 59. Se trata de un episodio relacionado con los mismos cánticos por los que el Deportivo fue sancionado tras unos hechos ocurridos en Riazor. LaLiga ha incluido esta incidencia entre las diez trasladadas a los organismos competentes.

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