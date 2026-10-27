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La FIFA visitará las sedes del Mundial 2030, entre las que por ahora no está Vigo

El comunicado no nombra a la ciudad olívica, ni tampoco a Valencia, aunque todavía pueden añadirlas al proceso de selección

Europa Press
27/10/2026 17:55
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La FIFA efectuará una serie de visitas a sedes del Mundial 2030 en España, Marruecos y Portugal en los próximos meses de noviembre y diciembre, para reunirse con los representantes municipales, regionales y nacionales de los tres países e inspeccionar los estadios candidatos e infraestructuras de apoyo.

Según un comunicado del organismo rector del fútbol mundial, una delegación de la FIFA visitará ciudades anfitrionas candidatas y estadios de España, Marruecos y Portugal, anfitriones del Mundial 2030. "Estas visitas constituyen una fase importante del proceso de selección de las sedes y permitirán que la FIFA evalúe la preparación y los planes operativos de la competición, así como las infraestructuras propuestas de cada sede candidata", informó la nota de prensa.

Durante las visitas, la delegación de la FIFA se reunirá con representantes de las autoridades municipales, regionales y nacionales, administradores de estadios, grupos de interés de transporte y movilidad, proveedores de alojamiento y otros socios principales. Así, la delegación visitará Agadir, Barcelona, Bilbao, Casablanca, Fez, Las Palmas, Lisboa, Madrid, Marrakech, Oporto, Rabat, San Sebastián, Sevilla, Tánger y Zaragoza, y podría añadir otras ciudades durante este proceso de selección.

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"Las visitas a las posibles sedes están concebidas para ayudar a evaluar cada ciudad anfitriona y estadio candidatos a partir de los requisitos de organización de la FIFA. Este proceso ayudará a la FIFA a adoptar sus decisiones sobre la elección definitiva de las sedes del Mundial 2030", dijo el comunicado.

Además, informaron de que la cantidad y el tipo de partidos que se disputarán en cada sede se decidirán "una vez que se confirmen las ciudades anfitrionas". "Por otro lado, la FIFA sigue trabajando estrechamente con todos los grupos de interés de Marruecos, Portugal y España para avanzar en los preparativos de la competición", concluyó la nota de prensa.

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