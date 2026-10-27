Kylian Mbappé, sin Balón de Oro y con un grave conflicto diplomático con China

Mbappé en la gala del Balón de Oro EFE

Le ha durado poco la alegría a Kylyan Mbappé después de su victoria con doblete en El Clásico ante el Barça. Porque, además de ver en primera fila cómo Harry Kane le ganaba la carrera por el Balón de Oro, el delantero del Real Madrid se ha visto envuelto en un conflicto diplomático con China. El gigante asiático ha intensificado las medidas contra el francés después de que el futbolista afirmara en una entrevista que se reía con un meme que superpone su rostro al del antiguo líder chino Mao Zedong. La controversia ha provocado la extinción de varios acuerdos comerciales, la suspensión de las retransmisiones de LaLiga por parte de la televisión estatal CCTV y la retirada de contenidos relacionados con el jugador en plataformas digitales.

Las empresas chinas Dongpeng Beverage Group, Mengniu y Milkground anunciaron el fin de su cooperación comercial con Mbappé, al expresar su rechazo a comportamientos que, según sus comunicados, hieran los sentimientos del pueblo chino. Dongpeng, que promocionaba su marca de bebidas Bu Shui La con la imagen del delantero en marquesinas, autobuses y ascensores de ciudades chinas, confirmó la ruptura inmediata de sus vínculos con el futbolista, aunque ninguna de las compañías detalló el incidente concreto que motivó su decisión.

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La televisión estatal CCTV también suspendió desde la noche del lunes las retransmisiones de la Liga española y de los partidos relacionados con el galo, además de retirar anuncios y vídeos protagonizados por el jugador, según informó el medio local The Paper, que cita fuentes vinculadas a la radiotelevisión pública. Por su parte, la plataforma Xiaohongshu, conocida internacionalmente como RedNote, anunció la revisión y retirada de contenidos relacionados con el goleador, aunque precisó que su colaboración comercial con él había concluido el 31 de diciembre de 2024, al expirar el contrato. Asimismo, la plataforma impide seguir la cuenta del futbolista

La polémica también ha tenido repercusiones en los medios deportivos chinos. El portal especializado Dongqiudi sustituyó el nombre de Mbappé por la expresión en chino equivalente a “no existe tal persona” o “persona no encontrada”, en su clasificación del Balón de Oro de 2026. El medio, que publicó una fotografía en blanco y negro del jugador, ya había calificado de “inaceptables” sus declaraciones y anunciado que no las traduciría por considerar que perjudicaban los sentimientos de los aficionados y del pueblo chino.

Origen de la polémica

El origen de la controversia está en una entrevista reciente en la que Mbappé habló sobre su meme favorito. “Con el que más me he reído es ese en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos”. Aunque el futbolista no mencionó expresamente a Mao, en los últimos meses se había popularizado en las redes sociales chinas una imagen que superpone su rostro al de quien dirigió el país entre 1949 y 1976.

Preguntado ayer por el asunto, el portavoz del Ministerio chino de Exteriores, Guo Jiakun, advirtió de que las palabras y los actos que “hieren los sentimientos del pueblo chino serán rechazados por todos los sectores de la sociedad”. En China, las sátiras sobre antiguos líderes y figuras destacadas vinculadas al Partido Comunista están sujetas a restricciones y pueden ser perseguidas bajo la figura de la “difamación de héroes y mártires”, en un contexto de fuerte censura de los contenidos políticos.

El episodio se suma a otras polémicas recientes entre entidades del fútbol español y China. En septiembre, medios oficiales chinos criticaron al Madrid por un mensaje en redes sociales que mencionaba conjuntamente a Nepal y al Tíbet tras una riada, una formulación considerada incorrecta por la prensa local. En abril, el Barcelona pidió disculpas después de que apareciera una bandera de Taiwán en una página gestionada por un tercero y vinculada a su academia internacional.