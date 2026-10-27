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Harry Kane se impone a Mbappé y Lamine Yamal para ganar el Balón de Oro 2026

Doblete para el jugador inglés, que también se llevó el trofeo Gerd Müller al mejor delantero

Efe
27/10/2026 00:04
Harry Kane recibe el Balón de Oro 2026
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EFE
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Harry Kane, delantero del Bayern de Múnich y de la selección inglesa, se coronó en Londres con el Balón de Oro, el sexto en la historia de Inglaterra y el primero desde Michael Owen en 2001. Entre club y selección, Kane anotó 73 goles, además de repartir ocho asistencias, unas cifras solo al alcance de Leo Messi en la campaña 2021-2022, cuando el astro argentino marcó 91 goles. El ahora delantero del Bayern es el quinto inglés en ganar este galardón, tras Stanley Matthews (1956), Bobby Charlton (1966), Kevin Keegan (1978 y 1979) y Michael Owen (2001).

"Ya me he quedado sin palabras", dijo Kane tras recibir el galardón de manos de Ronaldo Nazario. "Es un honor recibir este premio aquí en Londres. Gracias a todos los que han votado por mí. Sé que este año ha sido muy difícil para elegir a uno". "No estaría donde estoy sin el Tottenham. Llegué a ese equipo con once años. Me permitieron vivir el sueño que estoy viviendo".

Además, Kane se acordó en su discurso de su entrenador, Vincent Kompany, que ha sido hospitalizado estos días. "Sé que esto te va a dar algo de energía".

El delantero inglés se impuso en las votaciones a Kylian Mbappé y Lamine Yamal y fue ovacionado en el London Palladium por una multitud que ansiaba su triunfo.

Kane se llevó la Bota de Oro europea gracias a los 36 goles que metió en la Bundesliga y que contribuyeron a que los bávaros conquistaran su segundo título consecutivo.

Con Inglaterra, Kane marcó seis goles en el Mundial, solo uno menos que Jude Bellingham, máximo goleador de los ingleses en el torneo. Algunos de ellos fueron muy valiosos, como los que logró ante República del Congo y México para ayudar a que Inglaterra avanzara de fase

Tercero para Alexia Putellas

Por su parte, a española Alexia Putellas, jugadora del London City Lionesses, conquistó este lunes su tercer Balón de Oro. La atacante, ex del Barcelona, añadió a su palmarés su tercer entorchado después de los que consiguió en 2021 y 2022, y rompe el dominio de Aitana Bonmatí, que se había llevado los tres anteriores.

Alexia Putellas recoge su tercer Balón de Oro
Alexia Putellas recoge su tercer Balón de Oro
EFE

La jugadora catalana felicitó a las candidatas y tuvo unas palabras muy especiales para sus excompañeras en el equipo azulgrana, asegurando que cualquiera de ellas se merecía también estar recogiendo el premio. También se acordó de los triunfos con la selección española.

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