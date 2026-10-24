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La selección española regresará a Riazor en diciembre

La vigente campeona del mundo jugará un amistoso ante Venezuela

Bea Arrizado
Bea Arrizado
24/10/2026 15:05
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La selección española absoluta regresa a Riazor. La vigente campeona del mundo volverá a pisar el césped del feudo coruñés para disputar un encuentro amistoso ante Venezuela, programado para el viernes 4 de diciembre, con la hora todavía pendiente de asignarse.

El combinado dirigido por Sonia Bermúdez se medirá a la Vinotinto para continuar con la preparación de cara al Mundial 2027 que se celebrará en Brasil. Precisamente en el equipo venezolano apunta a estar la jugadora del Deportivo Michi Apóstol.

España regresa así a Riazor, estadio que no visita desde el 16 de julio de 2024, cuando se vio las caras con Bélgica en un duelo preparatorio para la Eurocopa de 2025. En aquel partido, el conjunto nacional venció por 2-0, merced a los tantos de Aitana Bonmatí y la exdeportivista Teresa Abelleira, reciente fichaje del Atlético de Madrid. La mediocentro gallega hizo el segundo gol del encuentro con un disparo desde más de 30 metros que puso en pie a todos los presentes en Riazor.

Ahora, A Coruña vuelve a gozar de la oportunidad de disfrutar de la selección campeona del mundo. Todavía no se conoce la convocatoria, pero si todo va según lo previsto, en Riazor estarán algunas de las mejores jugadoras del planeta, como Alexia Putellas o Patri Guijarro. También es una posibilidad el regreso a Ainhoa Marín, que se estrenó con la absoluta en el último parón internacional, aunque ya como jugadora de la Real Sociedad.

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