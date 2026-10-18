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Güler lidera la goleada del Real Madrid ante el Sevilla

La escuadra de Mourinho se impuso por un contundente 4-1

Efe
18/10/2026 23:18
MADRID, 18/10/2026.- El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé (c) celebra su segundo gol durante el partido de la jornada 9 de LaLiga entre el Real Madrid y el Sevilla FC, este domingo en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/J.J.Guillén
Los jugadores del Real Madrid celebran uno de los goles
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Con Güler en la medular el Real Madrid encontró el rumbo después de cuatro encuentros a la deriva y al borde de desaste con la pareja Valverde-Tchouaméni y ganó 4-1 al Sevilla bajo el influjo del jugador turco, que por fin dio algo de sentido al fútbol del equipo de José Mourinho, con Mbappé y Diomande cercanos a su mejor versión y enchufados en el arte del gol.

Después de cuatro intentos con Valverde y Tchouaméni a los mandos, Mourinho cedió. Las grietas que mostró el Real Madrid ante el Elche, Atlético de Madrid, Villarreal y Roma fueron evidentes. El conjunto blanco adoleció de una idea creativa. Salió victorioso casi de casualidad en tres de los cuatro encuentros, jugó en el alambre y se cayó en el Metropolitano. Siempre mejoró cuando Güler se desplazó al medio centro.

El madridismo pedía a gritos ese cambio desde el inicio, sin esperar una hora de jugar a nada y perder a casi todo. Y Mourinho concedió una sala de máquinas con Thouaméni y Güler mientras desplazó a Valverde a la derecha en detrimento de Trent y Dumfries. No le gusta esa posición al uruguayo, pero ahora mismo parece su mejor encaje.

Con solo ese movimiento, más la aparición de Endrick en la derecha y la vuelta de Huijsen al centro de la defensa, el guion cambió completamente en el Bernabéu. Por fin, tras un mes lleno de espesura, apareció algo de creatividad. Güler consiguió mover a su equipo con intención, sorpresa, pases entre líneas necesitados de una cadera de la que muchos de sus compañeros adolecen y mucha paciencia. Ya lo avisó Mourinho en algún momento de este curso: el turco, podría reconvertirse en un '6', tal y como hizo Modric en el pasado.

Javier AlborÃ©s.Depor-Levante

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Los movimientos de Güler mejoraron a todos sus compañeros. Bellingham recordó al jugador que brilla últimamente en la selección inglesa con su zancada y sus pases rápidos envenenados; Diomande sigue creciendo, desborda casi siempre, aunque le falta acierto en los metros finales; Mbappé volvió a ser Mbappé, más definitivo y resolutivo; y solo Endrick, desdibujado, no se apuntó a la fiesta.

Eso sí, al Real Madrid le costó abrir la lata. El Sevilla se encerró bien atrás y hasta la media hora no llegó el primer gol después de mucho control y pocas opciones. Incluso Rubén Vargas, con un disparo al lateral de la red, tuvo la opción más importante. Pero fue Güler, como no, quien salió al rescate. Fue una jugada rápida, bien iniciada por Bellingham con un pase largo al primer toque hacia Diomande, que buscó al turco al borde del área. Un disparo de rosca con la zurda que se abrió hacia fuera terminó en la red de la meta defendida por Odysseas. Golazo.

El tanto de Güler abrió huecos y rompió corsés. El Sevilla perdió la compostura y en el minuto 37 llegó el segundo después de una gran combinación entre Bellingham y Mbappé que culminó el francés gracias a una ruleta con la que se deshizo de Kike Salas. No falló ante Oddyseas y el 2-0 y lució en el marcador al descanso, aunque con un susto final de Agoumé que despejó Courtois sobre la bocina.

El portero belga evitó generar algo de inquietud en un público ansioso en los últimos tiempos y el paso por vestuarios no cambió casi nada. La sentencia de muerte ya estaba echada para el Sevilla, que se revolvió antes de subir definitivamente al cadalso. El Real Madrid, de salida más timorato, se libró del tanto del conjunto de Luis García por la falta de efectividad de Félix, que no acertó a rematar una llegada de Juan Iglesias hasta la línea de fondo.

Y mientras el Sevilla aspiraba a tomar aire, los hombres de Mourinho comenzaron a entonarse de nuevo con buenos movimientos de Diomande que culminaron con el 3-0 que sentenció el duelo. Suyo fue el pase en profundidad hacia Mbappé, derribado dentro del área por Castrin. El delantero francés, al estilo Panenka, transformó la pena máxima y cerró un partido que adornaron Manu Bueno y el golazo de Diomande: trallazo desde fuera del área y aplausos. Nadie se acordó de Vinícius en toda la noche, el marfileño está aprovechando sus oportunidades.

Al final, la tranquilidad reinó en la casa blanca. Por una vez en los últimos tiempos el foco no estuvo en las polémicas arbitrales, los goles imposibles en los minutos finales, las expulsiones de Vinícius o de Huijsen o cualquier otra acción desestabilizadora ajena al césped. La razón, muy simple: Güler destapó el tarro de las esencias, el fútbol y el criterio aparecieron en el Bernabéu y el Real Madrid se llevó una victoria justificada con argumentos relacionados con el verde.

Real Madrid 4-1 Sevilla

Real Madrid: Courtois; Valverde (Militao, min. 85), Konaté, Huijsen, Cucurella; Güler (Camavinga, min. 78), Tchouaméni; Endrick (Brahim, min. 70), Bellingham (Bernardo Silva, min. 70), Diomande; y Mbappé (Espí, min. 85).

Sevilla: Odysseas; Iglesias (Alfon, min. 73), Castrín, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Fofana; Vargas (Ejuke, min. 46), Félix (Carmona, min. 73), Peque (Bueno, min. 56) y Robbie Ure (Stassin, min. 56)

Goles: 1-0, min. 29: Güler; 2-0, min. 37: Mbappé; 3-0, min. 63: Mbappé, de penalti; 3-1, min. 80: Manu Bueno; 4-1, min. 82: Diomande.

Árbitro: Mateo Busquets Ferrer (Comité Balear). Mostró cartulina amarilla a Huijsen (min. 23) y a Cucurella (min. 74) por parte del Real Madrid y a Correia (min. 23) y Juan Iglesias (min. 69) por parte del Sevilla.

Incidencias: partido correspondiente a la novena jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante cerca de 70.000 espectadores.

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