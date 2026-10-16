Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Más Fútbol

El Real Madrid exige la dimisión de Tebas tras comparar su televisión con la propaganda nazi: "Es una auténtica lacra para el fútbol español"

El club blanco emitió un duro comunicado después de las declaraciones del presidente de LaLiga

Efe
16/10/2026 16:34
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Real Madrid exigió este viernes la dimisión inmediata de Javier Tebas como presidente de LaLiga y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol, al que califica como "una auténtica lacra para el fútbol español", por comparar la actitud de Real Madrid TV con los mecanismos de propaganda de la Alemania nazi.

El club blanco considera "absolutamente intolerable y de extraordinaria gravedad que quien ocupa dos cargos de máxima responsabilidad en el fútbol español recurra a una comparación con los métodos de propaganda del régimen nazi", explicó en un comunicado, en el que asegura que "la aclaración de que no se refiere a la ideología nazi no atenúa su carácter profundamente ofensivo, moralmente repugnante e institucionalmente indigno".

En un mensaje publicado este viernes en redes sociales, Javier Tebas aseguró que Real Madrid TV "es una pieza central de esa maquinaria", que no hace análisis completos de los partidos de cada jornada, ni los posibles errores que perjudican a otros clubes o los que favorecen al Real Madrid.

"La dirección del Real Madrid dirige una orquesta de portaCOCES y Real Madrid TV lleva la voz cantante. Su partitura es siempre la misma: seleccionar las jugadas que interesan, repetir el agravio, alimentar la sospecha y señalar a los enemigos. Ese método recuerda a mecanismos de propaganda que explotó Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi", aseguró.

Para el Real Madrid, "estas declaraciones constituyen un nuevo episodio de los ataques reiterados de Javier Tebas contra el Real Madrid, su presidente y sus medios de comunicación" y además "resulta inadmisible que aproveche incluso preguntas, informaciones u opiniones de periodistas ajenos al club", al que atribuye "actuaciones de terceros sobre las que no tenemos responsabilidad alguna".

Javier Tebas en la sede corporativa de Luckia en A Coruña

Tebas carga contra Real Madrid TV: "Recuerda a mecanismos de propaganda que explotó Goebbels"

Más información

"Resulta especialmente grave que Tebas utilice estas manifestaciones para cuestionar las legítimas actuaciones del Real Madrid y de Real Madrid Televisión en relación con el caso Negreira", añade el club, que recuerda que "ha tenido que acudir directamente a UEFA para exigir el completo esclarecimiento" del caso "ante la falta de una respuesta (...) de las dos instituciones en las que Javier Tebas ostenta responsabilidades de máxima relevancia".

El Real Madrid, que "exige asimismo una renovación integral del sistema arbitral y de las estructuras federativas de gobierno, gestión, supervisión y disciplina, mediante la renovación de quienes desempeñaron funciones de responsabilidad durante aquella etapa", estima que "la conducta reiterada de Javier Tebas evidencia una falta de neutralidad, respeto e imparcialidad incompatible con sus responsabilidades institucionales".

"Por todo ello, el Real Madrid considera que las manifestaciones y comportamientos reiterados de Javier Tebas resultarían inadmisibles en cualquier institución deportiva europea que se rija por principios de respeto, neutralidad e integridad, y que lo descalifican institucionalmente para continuar desempeñando los cargos que ocupa", concluye.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

El Real Madrid exige la dimisión de Tebas tras comparar su televisión con la propaganda nazi: "Es una auténtica lacra para el fútbol español"
EFE
Javier Tebas en la sede corporativa de Luckia en A Coruña

Tebas carga contra Real Madrid TV: "Recuerda a mecanismos de propaganda que explotó Goebbels"
EFE
VIGO, 15/10/2026.- El defensa del Celta Yoel Lago (i) pugna por un balón con Nick Woltemade, de la Juventus, en el partido de Europa League entre Celta de Vigo y Juventus de Turín celebrado este jueves en el estadio de Balaídos. EFE / Salvador Sas

La Juventus tumba al Celta en el tiempo de descuento (2-1)
EFE
Rubén de la Barrera, durante un entrenamiento

A Rubén de la Barrera se le agota el crédito en Las Palmas
Esther Durán