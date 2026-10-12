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Batalla campal entre ultras de Levante y Sevilla a cuatro días de la visita granota a Riazor

El partido contará con un despliegue policial reforzado tras los incidentes que se produjeron este mediodía en las inmediaciones del Ciutat de València

Efe
12/10/2026 17:36
Imágenes de la pelea entre los ultras del Levante y los del Sevilla
Imágenes de la pelea entre los ultras del Levante y los del Sevilla
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El partido entre el Levante y el Sevilla que se disputa este lunes a las 21.00 horas en el estadio Ciutat de València contará con un despliegue policial reforzado tras los incidentes que se produjeron este mediodía en las inmediaciones del recinto levantinista.

Alrededor de medio centenar de ultras del Levante y otros tantos seguidores radicales del Sevilla participaron en una pelea en la que, según pudo saber EFE, cincuenta seguidores del Levante, vestidos en su mayoría de negro y con la cara tapada, tal y como se aprecia en unas imágenes publicadas por À Punt, acudieron al encuentro de algunos ultras del Sevilla que estaban en una calle adyacente al estadio del Levante.

Los seguidores radicales del Sevilla portaban algunos la camiseta del equipo hispalense, aunque también vestían de negro y muchos de ellos lucían capuchas y pasamontañas para disimular su rostro. Los ultras de ambos equipos se lanzaron distintos objetos, como sillas y botellas, y, muchos de ellos con palos, se enzarzaron en una pelea que duró un par de minutos, según explicaron algunos testigos presenciales.

Tras esta trifulca la Policía Nacional reforzará el despliegue que tenía previsto para el partido de esta noche, correspondiente a la octava jornada de LaLiga EA Sports.

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