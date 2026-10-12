A Rubén de la Barrera se le agota el crédito en Las Palmas

Rubén de la Barrera, durante un entrenamiento Las Palmas

La continuidad de Rubén de la Barrera en el banquillo de la UD Las Palmas se encuentra en la cuerda floja. El técnico coruñés, que llegó al conjunto amarillo el pasado mes de junio para liderar el nuevo proyecto en Segunda División, atraviesa su momento más delicado tras la derrota del pasado domingo ante el Mallorca (3-1). El equipo canario acumula cuatro jornadas sin ganar y no celebra una victoria desde el 12 de septiembre.

Tras comenzar la temporada con dos victorias ante Albacete (2-1) y Ceuta (0-2), Las Palmas ha encadenado resultados negativos que lo sitúan a solo tres puntos de la zona de descenso y, en el caso de que su cese no llegue ya durante la semana, el encuentro de este sábado ante el Castellón, tercero en la clasificación, será todo un ultimátum. La salida del exentrenador blanquiazul llegaría apenas cuatro meses después de aterrizar en Gran Canaria, cuando firmó hasta 2027 mientras el club amarillo atravesaba una etapa de inestabilidad en el banquillo. Y es que, de confirmarse el despido, sería el cuarto entrenador de Las Palmas en tres temporadas, después de Luis Carrión, Diego Martínez y Luis García.

Preguntado por su posible destitución tras el partido de Son Moix, el técnico fue claro: “Yo en el fútbol lo entiendo todo”. Una respuesta que asume la realidad de su profesión, aunque el debate sobre su continuidad también ha encontrado voces críticas con la gestión del club. Luis García, actual entrenador del Mallorca y predecesor en el banquillo, defendió al coruñés en la previa del encuentro. “Todo se achaca al resultadismo. Si se gana, todo está genial y, si se pierde, la culpa es del entrenador. Rubén me parece un técnico extraordinario, que cuida el detalle y mejora al jugador", afirmó, antes de calificar de "barbaridad" que se estuviese hablando de su destitución. Por otro lado, Jonathan Viera también se pronunció acerca de este asunto la semana pasada: “Es el que menos culpa tiene”, aseguró. La planificación deportiva, las carencias en puestos fundamentales y las lesiones, con hasta nueve bajas ante el cuadro bermellón, dibujan un escenario complejo para Las Palmas y el duelo frente al Castellón se presenta como una prueba decisiva para un De la Barrera cuyo futuro está cada vez más cuestionado.