Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Más Fútbol

El Valencia de Aguirre se estrena con un empate a domicilio

Firmó tablas (2-2) en El Sardinero ante el Racing de Santander

Efe
11/10/2026 23:16
SANTANDER, 11/10/2026.- Los jugadores del Valencia Javi Guerra (i) durante el partido de LaLiga de fútbol que Racing de Santander y Valencia CF disputan este domingo en el estadio de El Sardinero. EFE/Pedro Puente
Javi Guerra conduce el balón en un lance del encuentro
EFE
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Racing de Santander y Valencia firmaron tablas en El Sardinero (2-2), en el debut del mexicano Javier Aguirre como técnico valencianista, en un partido muy igualado, disputado de tú a tú y con opciones para ambos conjuntos para poder llevarse la victoria.

Los cántabros llevaban casi tres semanas de espera para poder resarcirse en El Sardinero de la imagen y resultados de los encuentros disputados en Barcelona y Vigo antes del parón liguero; sin embargo, nada más empezar, en un nuevo error de la zaga verdiblanca, el cántabro Dani Raba aprovechó el hueco entre los centrales y, tras una buena maniobra dentro del área, adelantó al Valencia en el marcador.

Con ventaja en el partido, el conjunto ché se replegó y cedió el balón al Racing, que llegaba con bastantes efectivos hasta las inmediaciones del área de Dimitrievski, pero no generaba mucho peligro ante un Valencia que se mostraba sólido y ordenado en sus primeros minutos bajo el mando del técnico mexicano Javier Aguirre.

Diego Villares controla el esférico ante Gonçalo Guedes en el encuentro entre Real Sociedad y Dépor

Crónica | El Dépor sale derrotado pero con la cabeza alta de la montaña rusa de Anoeta (3-2)

Más información

Tras varios acercamientos infructuosos, pasada la media hora de encuentro, Íñigo Vicente recibió en tres cuartos y filtró un balón al espacio en un buen desmarque de Zabiri que de primeras, con su pierna derecha, batió a Dimitrievski para lograr el empate y su séptimo gol de la temporada, continuando con la racha que le está convirtiendo en uno de los jugadores revelación de este inicio de temporada en LaLiga EA SPORTS.

Con el empate, el Valencia se estiró un poco más y, justo antes del descanso, Javi Guerra tuvo en sus botas la oportunidad para volver a poner por delante a los suyos, pero su remate salió lamiendo el palo derecho de la portería de Agirrezabala y ambos equipos se marcharon a vestuarios con tablas en el marcador.

Todavía había gente de vuelta a sus asientos cuando en el inicio de la segunda mitad Iván Martín cazó una bolea desde la frontal, más colocada que potente, para sorprender a Dimitrievski y darle la vuelta al marcador.

El segundo tanto verdiblanco obligó al Valencia a arriesgar más y Aguirre metió juventud al campo. Saltaron al cesped Elliott y al canterano Otorbi, que no tardó en aprovechar una nueva oportunidad con el primer equipo para culminar dentro del área pequeña una internada de Javi Guerra entre una defensa verdiblanca que, por enésima vez esta temporada, se volvía a mostrar poco contundente.

Ninguno de los dos equipos se contentaba con el empate y el tramo final del partido tuvo alternativas para ambos conjuntos, si bien es cierto que sin ocasiones claras de gol hasta el tiempo de prolongación, donde Pablo García y Danjuma pudieron desequilibrar la balanza para cualquiera de los dos equipos, pero finalmente el marcador no se movió más.

Racing 2-2 Valencia

Racing: Agirrezabala; Mantilla, Pablo Ramón (Aaron, m.61), Belocian, Salinas; Canales (Pablo García, m.75), Almeida (Andrés Martín, m.61), Prati (Maguette, m.87), Iván Martín, Íñigo Vicente; Zabiri (Villalibre, m.87).

Valencia: Dimitrievski; Maffeo (Arnau, m.85), Diakhaby (Danjuma, m.46), De Haas, Gayá; Ugrinic (Otorbi, m.58), Javi Guerra (Dieng, m.85), Guido Rodríguez, Pepelu, Dani Raba (Elliott, m.58); Hugo Duro.

Goles: 0-1, m.2: Dani Raba. 1-1, m.32: Zabiri. 2-1, m.47: Iván Martín. 2-2, m.65: Otorbi.

Árbitro: Luis Bestard. Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Pablo Ramón (m.22), Salinas (m.45+1) e Iván Martín (90+2), y a los visitantes Guido Rodríguez (m.45+1), Diakhaby (m.45+2) y Maffeo (m.72).

Incidencias: Partido de la octava jornada de LaLiga EA SPORTS celebrado en los Campos de Sport de El Sardinero ante 22.633 espectadores

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

SANTANDER, 11/10/2026.- Los jugadores del Valencia Javi Guerra (i) durante el partido de LaLiga de fútbol que Racing de Santander y Valencia CF disputan este domingo en el estadio de El Sardinero. EFE/Pedro Puente

El Valencia de Aguirre se estrena con un empate a domicilio
EFE
Javi Díaz despeja un balón durante la final de la Copa australiana entre su equipo, el South Melbourne, y el Melbourne Victory del exdeportivista Denis Genreau

El portero asturiano que hace historia a costa del exdeportivista Genreau
Lois Novo
Mikel Merino persigue a Mateo Kovacic en presencia de Pedri en el encuentro entre Croacia y España correspondiente a la Nations League disputado en Split

Merino firma la remontada de España y el pase a cuartos en la Nations League
EFE
El ideal gallego

Cristiano Ronaldo acusa a Jorge Jesus de no cumplir su palabra
EFE