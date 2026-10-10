Javi Díaz despeja un balón durante la final de la Copa australiana entre su equipo, el South Melbourne, y el Melbourne Victory del exdeportivista Denis Genreau SMFC

El español Javi Díaz contribuyó a hacer historia con el South Melbourne, conjunto de la segunda división australiana, al imponerse en la final de la Copa al Melbourne Victory –equipo en el que milita el excentrocampista del Deportivo Denis Genreau– en la tanda de penaltis (4-3) tras evitar la derrota a la conclusión de la prórroga (1-1).

El guardameta asturiano, de 35 años y natural de Mieres, incluso paró por dos veces el penalti que tuvo que repetir Harry Sawyer, casualmente exjugador del South, y pudo festejar el primer título copero que consigue un conjunto de la Championship australiana, la segunda categoría nacional. El encuentro se disputó en el AAMI Park de Melbourne ante 29.911 espectadores, con gran presencia de aficionados del South, club creado en 1959 y apoyado por la amplia comunidad griega en la antigua capital de Australia.

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Tras acabar el tiempo reglamentario con empate a cero, el Victory se adelantó a los 95 minutos por medio del exblanquiazul Denis Genreau. El centrocampista internacional fue suplente y saltó al césped en el minuto 57 en lugar de Matthew Grimaldi. Pero el South no se rindió y Max Mikkola devolvió el equilibrio al marcador al remachar un rechace de la zaga rival cuando solo restaban tres minutos para que el cronómetro alcanzase el 120.

En la tanda de penaltis los errores de Sawyer y de Jason Davidson, que lanzó fuera, y el pleno de sus lanzadores otorgó al South Melbourne un título histórico dentro del fútbol australiano. El portero español, además, se llevó la medalla Mark Viduka, el trofeo para el MVP de la final, no solo gracias a su actuación decisiva en la tanda de penaltis, si con dos paradas salvadoras, ambas al brasileño Clarismario y con 0-0. La primera en la primera mitad, desviando lo justo para que el cuero se estrellase en el palo, y la segunda en un mano a mano en el minuto 78.

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Durante su etapa formativa, Díaz formó parte del Astur, el club que el ayuntamiento ovetense apoyó para recuperar el fútbol en la ciudad tras el descenso a los infiernos del Real Oviedo. Posteriormente, el guardameta se incorporó al equipo bandera de la capital del principado, aunque nunca debutó con la primera plantilla. Tras un breve paso por la cantera del Zaragoza, pasó por Pontevedra B, Portonovo, Caudal, Langreo y Unionistas, antes de emprender la aventura australiana en enero de 2019, cuando firmó por el Altona Magic. Año y medio después se incorporó al Bentleigh y, en octubre de 2021, hace ya cinco años, fichó por el South Melbourne, con el que ha entrado en la historia del fútbol australiano a costa de un jugador con reciente paso por el Deportivo, Denis Genreau, el único Socceroo que ha vestido la camiseta blanquiazul.