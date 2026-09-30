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Cristiano Ronaldo abandona la concentración de Portugal 

El jugador, suplente ante Dinamarca, dice que explicará en el futuro los motivos

Efe
30/09/2026 21:59
Cristiano Ronaldo, antes de abandonar la concentración
Cristiano Ronaldo, antes de abandonar la concentración
EFE
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Cristiano Ronaldo anunció este miércoles su decisión de abandonar la concentración de la selección portuguesa tras la rueda de prensa del seleccionador, Jorge Jesus, y una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), Pedro Proença, y aseguró que explicará las razones de su marcha.

"A su debido tiempo, diré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron mi salida de la selección nacional, a la que siempre me he dedicado", afirmó el capitán portugués en un comunicado.

El delantero precisó que tomó la decisión después de la comparecencia del técnico y de hablar con el máximo responsable federativo, aunque no detalló el contenido de esa conversación ni los motivos concretos de su salida.

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"Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción», añadió Ronaldo, cuyo mensaje no anuncia una retirada definitiva del combinado luso.

La decisión llega después de que el futbolista abandonara el estadio Parken de Copenhague en una furgoneta de la federación sin participar en el entrenamiento previo al partido del jueves contra Dinamarca, correspondiente a la Liga de Naciones. Minutos antes, Jesus había asegurado que el delantero se ejercitaría con el grupo.

En su comparecencia, el seleccionador negó que Ronaldo se hubiera negado a entrenarse y defendió su autoridad para decidir las alineaciones. "Nunca ningún jugador va a cambiar mis ideas", afirmó el técnico, que anticipó la titularidad de Gonçalo Ramos frente a los daneses.

La FPF confirmó posteriormente la ausencia de Cristiano del entrenamiento, sin explicar las razones. El martes, el delantero tampoco había trabajado con sus compañeros en Malmö, una circunstancia que el organismo atribuyó a la necesidad de utilizar un equipo específico del gimnasio del hotel.

El episodio se produce después de que Ronaldo permaneciera en el banquillo durante la victoria portuguesa del domingo ante Noruega por 2-1. Jesus había negado la existencia de un conflicto con el capitán y defendido que respondía a decisiones técnicas.

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