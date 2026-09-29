La Premier League confirma que el City "rompió las reglas de forma sistemática durante una década"

Kylian Mbappe y Jeremy Doku pelean por el balón durante el duelo de vuelta de octavos de final de la Champions League entre Manchester City y Real Madrid EP/NICK POTTS

Richard Masters, presidente ejecutivo de la Premier League, aseguró que el caso contra el Manchester City es el "más importante de la historia de la liga" y que el club mancuniano rompió las reglas de la competición "de forma sistemática" durante una década".

La Premier League confirmó este martes que el Manchester City es culpable de la mayoría de cargos financieros de los que le acusó en febrero de 2023.

El conjunto inglés fue acusado hace más de tres años de 115 irregularidades financieras relativas al periodo entre la temporada 2008-2009 y la 2017-2018.

"Esta decisión establece lo que ocurrió en el Manchester City durante este periodo. Esta decisión detalla cómo el club sistemáticamente rompió las reglas de la Premier durante casi una década. También reivindica la decisión de la Premier de llevar este caso contra el City. Aunque el proceso haya sido largo y difícil, la Premier mantiene su determinación de que los hechos han sido establecidos de forma independiente", dijo Masters.

"Es responsabilidad de la Premier asegurarse de que las reglas, que han sido aprobadas por los clubes, son respetadas para proteger la integridad de la competición. Es lo necesario para que la liga sea competitiva y justa para todos los clubes y los aficionados. Nos tomamos esto muy en serio".

Ahora, es cuestión de que la comisión independiente determinará cuál es la sanción adecuada para el City, pudiendo ir esta desde una multa económica, hasta la pérdida de puntos, descenso de categoría o expulsión de la liga. El City puede apelar hasta el próximo 2 de octubre.

"No estamos aquí para juzgar a nadie y todavía no hay una decisión final", afirmó el catarí Nasser Al-Khelaifi, presidente de la European Football Clubs y también del PSG.

Al-Khelaifi resaltó que no es abogado y que el City todavía puede recurrir el fallo. "Creo que tienen derecho a apelar. Ni somos jueces ni somos un tribunal", afirmó el presidente del PSG, quien habló de un "proceso" y de que "es más una cuestión de la Premier League".

Versión del City

Ferran Soriano, consejero delegado del Manchester City, se dirigió a los empleados del club en un vídeo en el que dice que las acusaciones de irregularidades financieras de la Premier League están basadas en falsedades y tildó de "teoría de la conspiración" la posición de la liga inglesa.

El directivo, que no quiso hablar en la asamblea general de clubes celebrada en Copenhague, sí se dirigió a los empleados del club en un momento de mucha incertidumbre después de que la Premier League confirmara que son culpables de la mayoría de cargos de los que le acusa desde febrero de 2023.

"La totalidad del caso con la Premier League está basado en una falsa acusación, que es lo que el dinero de nuestros dueños fue puesto en el club a través de algunos patrocinadores de Abu Dhabi. Esto no es verdad y se ha dado las suficientes pruebas a la comisión de la Premier League de que esto no pasó y que no va a pasar. Hablamos de extractos bancarios, transferencias de dinero, testigos y todo lo necesario para demostrar de forma categórica que el dinero no vino del dueño".

"Todo falso cargo contra nosotros viene de esta simple y completa falsa acusación. Sorprendentemente tanto para nosotros como para nuestros abogados, después de más de dos años, la comisión de la Premier League ha dado una opinión que apoya la teoría de la conspiración de la Premier. Para ello, se han ignorado las pruebas que ha dado el club y se ha llegado a una conclusión que es errónea".

En el vídeo, Soriano confirma que el club apelará, como ya había dejado claro en un comunicado previo.