Scaloni mantiene las dudas sobre su continuidad en Argentina

Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina

El entrenador Lionel Scaloni afirmó este jueves que tiene ganas de continuar en el banquillo de la selección argentina, aunque aclaró que hay "un montón de aspectos" para conversar con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia.

"Con respecto a lo mío no hay novedades todavía, me reuniré con el presidente estos días", dijo Scaloni, quien luego agregó: "Hay ganas de estar acá pero hay un montón de aspectos que hay que hablar con el presidente".

Scaloni se dirigió a la prensa durante el entrenamiento de la Albiceleste en las afueras de Buenos Aires de cara a los amistosos que Argentina jugará contra Bolivia, Burkina Faso y Benín.

El primero de esos duelos tendrá lugar el próximo jueves 30 de septiembre en la ciudad de Córdoba, mientras que los otros dos se llevarán a cabo en Buenos Aires.

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El enfrentamiento con Benín, el próximo 6 de octubre, será la despedida oficial de Lionel Messi de la Albiceleste, después de que anunciara su retiro el pasado 31 de agosto.

"Yo creo que un jugador como Messi merece su despedida. Puse mi granito de arena porque deseo estar en la despedida de él, y como no sé si más adelante voy a estar, hicimos fuerzas para que viniera, y él hizo ese esfuerzo para poder hacerlo", expresó Scaloni, manteniendo así la incertidumbre sobre su continuidad.

El director técnico también se refirió a la renovación del equipo y a la ausencia de Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso en la convocatoria para los amistosos: "Son gente que nos ha dado un montón y en principio hoy no están, y lógicamente en un futuro se verá, pero por ahora queremos ver a otros chicos".

"Todo lo que sea meter chicos jóvenes en este contexto no hace más que ayudar", agregó, en alusión a una lista que incluye a varios jugadores jóvenes que tendrán su primera oportunidad en el seleccionado.

El entrenador contó además que tras la final del Mundial 2026, en la que Argentina cayó 1-0 ante España, pasó "un mes y medio de mucha calma, analizando muchas situaciones".

"Estábamos satisfechos pero con la bronca de que estás a las puertas de conseguir un título del mundo, que hubiese sido para todos espectacular, pero no se dio", mencionó