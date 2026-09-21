De Ceuta a Jerez en los bajos del autobús del Valladolid

La expedición pucelana, el pasado domingo junto al autobús del club Real Valladolid

Un menor marroquí viajó desde el puerto de Ceuta hasta Jerez de la Frontera en los bajos del autocar del Real Valladolid, a su regreso de madrugada del partido ante el Ceuta, y tuvo que ser rescatado por la expedición del club.

El centrocampista Iván Alejo escuchó los primeros gritos de socorro del menor y alertó a sus compañeros de la presencia de una persona en el eje de las ruedas del vehículo. De inmediato fue rescatada y atendida, según pudo saber EFE de fuentes del Valladolid.

El bus paró en una gasolinera y el equipo ayudó al migrante, a quien se le ofreció comida, bebida y ropa, mientras agentes de la guardia civil tramitaban los procedimientos administrativos pertinentes, añadieron las fuentes.

Víctor Orta, director deportivo del Real Valladolid, dijo a EFE que se encuentra “orgulloso” de la actitud “humana y solidaria” de sus jugadores, que con su reacción salvaron una vida.

En el autobús se encontraban los jugadores y el médico de la primera plantilla, Alberto López Moreno, quien se encargó de atender al menor hasta que llegó la ambulancia que se había solicitado.

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El menor había viajado en los bajos del autobús durante los 45 minutos de trayecto en el ferry y la hora larga de viaje por carretera hasta Jerez, hasta que se dio cuenta de que se quedaba sin fuerzas y pidió ayuda a tiempo, lo que le permitió sobrevivir a ese intento por salir de Ceuta.

La expedición blanquivioleta llegó a Valladolid a las 08.00 horas de ayer, lunes, después de un empate ante el conjunto ceutí y una vivencia inesperada y que pudo acabar en tragedia, algo que afortunadamente no sucedió.

Al menor se le proporcionó agua, comida y ropa, por parte de la plantilla blanquivioleta, lo que sirvió para aliviar en un primer momento la delicada situación en la que se encontraba. Como el joven no sabía español ni francés –ya que Julien Ponceau, jugador blanquivioleta, trató de hablar con él en su idioma–, se recurrió a un traductor de árabe a través del móvil, y, posteriormente, a una intérprete. Así, el joven pudo explicar su situación y las circunstancias de un viaje que pudo haberle costado la vida. En ese sentido, resultó decisivo que él mismo se diese cuenta de que su misión estaba abocada al fracaso y pidiese auxilio.

Aunque se trata de un ejemplo extremo, lo cierto es que este caso ha servido para poner de relieve que el fútbol tampoco es ajeno a la delicada situación que actualmente se vive en la ciudad autónoma de Ceuta, desde hace ya casi dos meses. El ambiente no es de normalidad, aunque el equipo local continúe compitiendo en la categoría de plata del fútbol español. Sin embargo, como es lógico, la prioridad en Ceuta en estos momentos no es el fútbol, y los problemas sociales no son ajenos al deporte.

En la actualidad, el Ceuta es colista en la tabla clasificatoria, después de firmar un desastroso inicio de curso. El conjunto caballa ha perdido sus cinco primeros encuentros ligueros de manera consecutiva. Ante el Valladolid disputaron la sexta jornada, en la que un empate a un tanto les sirvió para sumar su primer y único punto en lo que va de campeonato.