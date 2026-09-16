Vinícius, Mbappé y Konate 'cortan' el mensaje a Ceuta y se lo quitan antes que el resto

Vinicius y Mbappé antes del encuentro entre el Real Madrid y el Elche EFE

Los jugadores del Real Madrid Vinícius Jr, Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté saltaron al terreno de juego del estadio Martínez Valero con las camisetas de la campaña de LaLiga de apoyo a Ceuta, pero las lucieron enrolladas hasta casi el pecho de manera que se cortaba el mensaje y se las retiraron antes que el resto.

Como en el resto de encuentros de esta sexta jornada de LaLiga, los jugadores del Elche y del Real Madrid salieron al césped con camisetas blancas con el lema 'Todos somos caballas' como muestra de apoyo por parte de los clubes a Ceuta tras la entrada ilegal de miles de personas hace un mes desde Marruecos.

Los tres jugadores del Real Madrid llevaban también estas camisetas, pero las habían enrollado de manera ostensible y el mensaje se leía cortado. Además, al menos en el caso de Vinícius y Mbappé, se las quitaron antes de saludar a los jugadores del Elche, mientras que sus compañeros y sus rivales esperaron a hacerlo una vez acabado el saludo protocolario.

Reacciones en el Congreso

Como era previsible, las reacciones no se han hecho esperar. La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, afirmó este miércoles que le dio "bastante vergüenza ajena" ver cómo los jugadores del Real Madrid Vinícius Jr, Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté cortaron el mensaje de apoyo a Ceuta en sus camisetas y se las quitaron antes que el resto. "Yo creo que es una cuestión humanitaria y ellos tendrán que explicar por qué. A mí, sinceramente, me dio bastante vergüenza ajena, pero igual a ellos no", afirmó la portavoz en declaraciones a medios en los pasillos del Congreso.

La ministra de Educación y Deportes, Milagros Tolón, advirtió de que "los valores del deporte nunca se tienen que perder", aunque reconoció que no vio las imágenes. No obstante, añadió que es "una decisión personal" de esos futbolistas y que su opinión es que "el deporte es el deporte y los valores del deporte nunca se tienen que perder".

Preguntada también en los pasillos del Congreso otra ministra socialista, la de Vivienda, Isabel Rodríguez, dijo que con los mensajes en las camisetas de futbolistas "hay que intentar evitar polemizar". Otra ministra, Mónica García, titular de Sanidad y líder de Más Madrid, apuntó que tampoco vio las imágenes de Elche, pero que le parece que "el tema de Ceuta ha sido utilizado nuevamente de manera torticera por la derecha".

Por su parte, Andrés Ibáñez, diputado de Compromís y Sumar, defendió la "libertad de expresión" de los futbolistas y pidió a la Asociación Valenciana de Empresarios, "particularmente al señor (Vicente) Boluda y el señor (Juan) Roig", dado que es la promotora de que algunos equipos de fútbol saltaran al campo esta jornada liguera con esos mensajes, que al ser "muy amigos del PP y Vox" pidan a la Generalitat Valenciana que acoja a menores migrantes "que tienen que salir ya de Ceuta"