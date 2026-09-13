Alcaina rompe en A Malata una sequía de 343 días 

El Racing de Ferrol celebra la victoria ante el Real Unión en A Malata Racing de Ferrol

Raúl Alcaina vuelve a sonreír. El delantero del Racing de Ferrol abrió el marcador este domingo en A Malata ante el Real Unión, poniendo fin de esta manera a una larga sequía de 343 días sin celebrar un gol. Casi un año después de su último tanto, el atacante volvió a celebrar una diana que permitió a su equipo ponerse por delante y encarrilar sus primeros tres puntos de la temporada.

El valenciano no marcaba desde el pasado 5 de octubre de 2025, cuando vio puerta ante el Benfica B durante su etapa en el Penafiel. Desde entonces, no volvió a encontrar el camino del gol. Tras abandonar el Deportivo, con el que logró el ascenso a Segunda en la temporada 2023-24 y firmó tres tantos, continuó su carrera en Primera RFEF en las filas del Murcia, donde cerró el curso con tan solo dos goles. La campaña siguiente puso rumbo a Portugal para incorporarse al Penafiel y competir en la segunda división lusa, con el que repitió exactamente la misma aportación goleadora que el curso anterior. Allí tampoco logró recuperar su mejor versión y regresó a Galicia para sumarse al proyecto del Racing y volver a competir en la tercera categoría del fútbol español.

Su protagonismo en este inicio de curso ha ido creciendo de manera progresiva. En la primera jornada, frente al Arenas Getxo, comenzó en el banquillo y disputó 26 minutos en un partido que terminó con tablas en el marcador. Una semana después, en la derrota ante el Extremadura, ingresó antes al terreno de juego y disfrutó de poco más de media hora. Este domingo, contra el Real Unión, llegó el siguiente paso. Partió de inicio y anotó el primer tanto de la tarde con el que el equipo dirigido por Javi Vázquez pudo tomar ventaja y abrir el camino hacia una victoria que llegó a complicarse en el tramo final. El conjunto departamental llegó a ponerse 3-0, pero los visitantes reaccionaron en el último momento con dos goles en los minutos finales. A pesar de esto, la renta acumulada durante el encuentro fue suficiente para que el Racing pudiera celebrar su primera victoria del curso.

Además, el Real Unión vuelve a aparecer en un momento especial para Alcaina, ya que el delantero también les marcó durante su etapa como blanquiazul. Fue precisamente en la última jornada de la liga regular, cuando el cuadro coruñés ya había logrado el ascenso matemático dos jornadas antes. En ese encuentro, el valenciano fue titular y abrió el marcador en Riazor en un partido que el Dépor terminó ganando por 3-1.