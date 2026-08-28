De la órbita del Dépor a Segunda: Morata firma por el Leganés

Álvaro Morata, nuevo jugador del Leganés Leganés

El Leganés, club de LaLiga Hypermotion, ha anunciado la incorporación del delantero internacional Álvaro Morata en calidad de cedido por el Como italiano, en el que militó la pasada temporada.

Morata, campeón de la Eurocopa 2024 como capitán de la selección española, sonó para reforzar el ataque del Deportivo en las primeras semanas de mercado junto a otros nombres de delanteros contrastados. A pesar de la sorpresa que generó la aparición de su nombre en la afición deportivista, finalmente jugará en la categoría de plata en el conjunto pepinero.

Morata, de 33 años, vuelve al fútbol español después de su periplo por el Milán, el Galatasaray turco y el propio Como. Con anterioridad, tras su paso por la cantera del Atlético de Madrid y el Getafe, pasó a la del Real Madrid, con el que se estrenó en la élite, y tras una cesión en la Juventus y vuelta al club blanco, militó en el Chelsea, el Atlético de Madrid y de nuevo la Juventus.

El jugador se une así al equipo de Rubén Albés en calidad de cedido para la presente temporada, con una opción de compra al término de la misma, según informaron tanto el club madrileño como el italiano.