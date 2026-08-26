El Newcastle paga 58 millones de euros por el coruñés Nico

Nico posa con la camiseta del Newcastle en St.James' Park NUFC

El Newcastle United confirmó el fichaje del centrocampista coruñés Nico González, procedente del Manchester City, a cambio de 58 millones de euros (50 millones de libras).

Nico fue presentado ayer miércoles ante su afición en St. James’ Park en la previa del encuentro de segunda ronda de la Copa de la Liga contra el West Bromwich Albion. El futbolista español se marcha del Manchester City después de temporada y media en la que no ha acabado de convencer como sustituto de Rodrigo Hernández.

Nico le costó 60 millones al City en enero de 2025, coincidiendo con la rotura de ligamento cruzado de Rodri, y desde entonces ha disputado 59 partidos y marcado cuatro goles con los ‘Sky Blues’. Nico llega al Newcastle de Matthias Jaissle que empató en la primera jornada contra el Liverpool y que ha vivido un difícil verano en el que ha perdido a estrellas como Bruno Guimaraes, Sandro Tonali y Anthony Gordon, además de al entrenador de los últimos cuatro años, Eddie Howe, que presentó su dimisión hace semanas.

La venta de Nico eleva la nómina de ventas del City este verano hasta los 330 millones de euros, a la espera además de que se concrete la salida de Omar Marmoush al Tottenham Hotspur, por el que los de Enzo Maresca ingresarán unos 70 millones de euros.

Esta salida, además, aviva los rumores de un posible último intento del Manchester City por fichar a Enzo Fernández, el centrocampista que quiere Maresca y que completaría el capítulo de entradas en el medio junto a Elliot Anderson y Ayyoub Bouaddi, que ya es oficial por 100 millones de euros. El internacional con Marruecos se convierte en el tercer fichaje más caro en la historia del City tras Elliot Anderson y Jack Grealish.

El marroquí, titular en cinco de los seis partidos de su selección en el Mundial 2026, ha disputado 88 partidos con el Lille desde que debutó hace tres años. Tiene el récord de más partidos jugados en la Ligue 1 antes de cumplir los 18 años.