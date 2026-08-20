Cómo ver a tu equipo gallego cuando estás de viaje fuera de España Cedida

La espera ha terminado. LaLiga 2026/27 ya está en marcha y Riazor vuelve a respirar fútbol de Primera División. El Deportivo regresa a la máxima categoría después de ocho años lejos de la élite, un regreso muy esperado por una afición que ha vivido malos momentos durante esta larga travesía por el desierto. Ahora toca disfrutar. El deportivismo afronta una temporada especial, con ganas de recuperar aquellas grandes noches en Riazor y, sobre todo, de volver a hacerse un sitio entre los mejores clubes del fútbol español.

La misma ilusión se respira en A Coruña con el Básquet Coruña, que volverá a competir en la máxima categoría del baloncesto español en la temporada 2026/2027. Será la segunda presencia del Leyma en la Liga Endesa, tras su estreno en la campaña 2024/25. Una nueva aventura en la élite en la que el equipo coruñés buscará, primero, asegurar la permanencia y, después, consolidar su proyecto entre los grandes.

Ser del Dépor, del Básquet Coruña o de cualquier otro equipo gallego no entiende de fronteras. El problema llega cuando toca viajar, trabajar fuera o pasar una temporada lejos de casa y coincide con un partido que no queremos perdernos. Por suerte, hoy no hace falta resignarse a seguir el resultado al día siguiente. Hay opciones legales y bastante sencillas para ver los encuentros o estar al tanto de lo que ocurre, incluso desde otro país. Eso sí, conviene dejar algunas cosas preparadas antes de hacer la maleta. En esta guía práctica te explicamos todo lo que debes saber para seguir a tu equipo gallego cuando estás fuera de España.

Comprobar qué plataforma tiene los derechos de emisión del partido

Antes de nada, conviene comprobar en qué plataforma puedes ver el partido. Los derechos audiovisuales no están siempre en manos del mismo operador: dependen de la competición y pueden cambiar de una temporada a otra. Lo más sencillo es consultar la página web oficial de la competición y revisar el calendario. Si sigues al Dépor, durante la temporada 2026/27 podrás encontrar sus partidos en Movistar Plus, DAZN y Orange TV. Para los aficionados del Básquet Coruña, las opciones son Movistar Plus, DAZN, Orange TV y Vodafone TV.

Revisar si la suscripción funciona desde el país de destino

Tener una suscripción activa en España no significa que, al cruzar la frontera, vayas a encontrar exactamente el mismo catálogo. Los derechos audiovisuales cambian de un país a otro y las plataformas pueden limitar determinados contenidos según dónde te encuentres. Movistar Plus+, por ejemplo, permite actualmente usar el servicio a los clientes dados de alta en España durante sus viajes en 29 países europeos concretos. En el caso de DAZN, los contenidos contratados en España pueden disfrutarse en los países del Espacio Económico Europeo (EEE), siempre que la suscripción incluya la portabilidad dentro de la UE. Para evitar sorpresas, lo mejor es comprobar antes de viajar los términos y condiciones de uso de la plataforma en su web o aplicación oficial.

Instalar las aplicaciones oficiales antes de viajar

La mejor preparación empieza antes de salir de casa. No esperes a estar en el aeropuerto para descargar las aplicaciones oficiales de las plataformas que vayas a utilizar, ni las de tus equipos gallegos o las competiciones que quieras seguir desde fuera de España. Regístrate e inicia sesión con tiempo para comprobar que todo funciona bien en tu dispositivo. También conviene guardar las credenciales en un gestor de contraseñas fiable, utilizar una clave diferente para cada servicio y, si la aplicación lo permite, activar la autenticación en dos pasos (2FA). Son pequeños gestos que pueden evitarte más de un quebradero de cabeza justo cuando quieras conectarte para ver los partidos de tu equipo.

Proteger la conexión cuando se utilizan redes de hoteles, aeropuertos o cafeterías

Hoteles, aeropuertos y cafeterías suelen ofrecer WiFi público, algo muy práctico cuando estás de vacaciones, trabajando o viviendo temporalmente fuera de España. El problema es que estas redes no siempre son seguras. Como advierte el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), pueden carecer de medidas de protección suficientes y permitir que terceros intercepten tus datos. Para evitarlo, recomienda utilizar una red privada virtual (VPN), que cifra la conexión. Así, si quieres seguir a tu equipo gallego desde el móvil, portátil o tablet, puedes descargar Surfshark antes de viajar, iniciar sesión en los dispositivos que vayas a utilizar y comprobar que todo funciona correctamente antes de conectarte al WiFi de un hotel, aeropuerto o cafetería.

Preparar suficientes datos móviles como alternativa al WiFi

El WiFi del hotel, el aeropuerto o una cafetería puede ir de maravilla para navegar, pero quedarse corto justo cuando quieres ver jugar a tu equipo gallego. Para evitar sorpresas, lo mejor es contar con datos móviles suficientes como alternativa. Según el país, puedes usar tu tarifa habitual activando antes el roaming y la itinerancia de datos, recurrir a una eSIM o comprar una SIM local al llegar. Así tendrás una conexión de respaldo si la red WiFi falla o no ofrece la calidad necesaria.

Tener en cuenta la diferencia horaria

Si viajas fuera de España, merece la pena comprobar la hora local antes de organizarte para ver el partido de tu equipo gallego. Incluso en destinos cercanos, como Portugal o Reino Unido, hay una hora menos que en España. Y si el viaje es a otro continente, la diferencia puede ser mucho mayor y acabar convirtiendo el seguimiento de cada encuentro en un dolor de cabeza. Para evitar despistes, lo mejor es consultar la hora que aparece en la aplicación oficial y asegurarte de si está indicada en horario español o adaptada a la zona horaria en la que te encuentras.

Conectar el móvil o portátil al televisor cuando sea posible

Ver el partido desde el móvil o el portátil puede salvarte en un momento dado, pero, seamos sinceros, no es lo mismo. Si tienes un televisor a mano, merece la pena aprovecharlo. Hay varias formas de hacerlo. Si tu televisor es compatible con Miracast, en Android y Windows, o con AirPlay, en dispositivos Apple, puedes enviar la imagen directamente, siempre que ambos estén conectados a la misma red WiFi. ¿No tienes Smart TV? También puedes recurrir a dispositivos como Chromecast, Android TV Box o Fire TV Stick. La alternativa más sencilla es conectar el móvil o el portátil directamente al televisor mediante un cable HDMI o un adaptador compatible.

Evitar páginas de streaming no autorizadas

Puede resultar tentador recurrir a páginas de streaming no autorizadas para ver los partidos de tu equipo gallego cuando estás fuera de España, pero hacerlo puede traer más problemas de los que parece. No solo ofrecen contenidos sin los derechos audiovisuales correspondientes; además, muchas de esas webs están llenas de anuncios que aparecen de golpe, enlaces que redirigen a otros sitios y falsas descargas que pueden terminar poniendo tus datos en riesgo. La alternativa es bastante más sencilla: recurrir a las plataformas oficiales y a las aplicaciones autorizadas. Quizá haya que dedicar unos minutos a prepararlo antes de salir de España, pero te ahorrarás problemas y podrás seguir a tu equipo con tranquilidad.