200 coruñeses están en lista de espera por la segunda estrella

Un maniquí con el aspecto de Yamine Lamal en la tienda de Adidas de Madrid, donde las camisetas llegaron el pasado martes KIKO HUESCA (EFE)

Entre el eclipse del próximo día 12 y los cazadores de estrellas en las tiendas de deportes podría decirse que A Coruña es una ciudad astronómica. En el segundo de los casos no se trata de un fenómeno exclusivo, ya que el contagio de la fiebre roja por la actualización de la camiseta de España es todo un fenómeno nacional. En resumidas cuentas, que ni queriendo ni por todo el dinero del mundo es posible todavía tener la elástica de la selección con la segunda estrella bordada en el escudo. La que Ferrán Torres bajó de los cielos con su gol a Argentina el pasado 19 de julio. La para muchos final de todos los tiempos ha provocado una oleada de reservas y una expectación sin igual en las tiendas especializadas. En total, más de 200 coruñeses están en lista de espera para hacerse con esa especie de santo grial del orgullo patrio. Y, de paso, un pedazo de historia del deporte rey.

Ya se pudo comprobar con la fiebre blanca, como así podría calificarse la infructuosa búsqueda de la camiseta blanca de España durante el Mundial.

La demanda cogió por sorpresa incluso a los vendedores ambulantes de la calle Real, quienes agotaron existencias al mismo ritmo que las grandes superficies. Los nuevos tiempos, usos y hábitos han provocado, además, que cada vez sean menos los establecimientos en los que poder comprar una camiseta, por muy de España que sea. Uno de los que primero viene a la cabeza a cualquier coruñés es El Corte Inglés y su planta de deportes.

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Del histórico “si lo hay en El Corte Inglés es que no existe” puede hacerse otra pequeña metáfora: la hay, pero bajo estricta reserva previa. Será la próxima semana cuando los grandes almacenes de Ramón y Cajal reciban el lote de nuevas camisetas, pero las 200 primeras irán para quienes reservaron antes.

En Marineda City son dos las alternativas. Fútbol Emotion, ahora mismo el mayor distribuidor de merchandising oficial de equipos de todo el mundo, recibirá la camiseta con la segunda estrella a finales de mes, y así se lo comunican los dependientes a al menos cuatro o cinco personas cada día. Finalmente, en Sprinter sucede más o menos lo mismo. “En la web no esta, y cuando estuvo se agotó rapidísimo. Ya ni llega a tienda”, indican desde el establecimiento.

Por otra parte, a través de internet los coruñeses ya han agudizado su ingenio y tirado de retranca, ya sea usando los tapones de Estrella Galicia sobre el escudo de la camiseta, o bien tirando de talleres de costura para hacer un apaño oficioso. Eso sí que es una superestrella, al módico precio de 100 euros.