Las nuevas reglas que llegan ya al fútbol español

El árbitro Alejandro Ojaos da explicaciones a los jugadores durante el partido de ayer en Riazor Carlota Blanco

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) oficializó las novedades con las reglas para la temporada del fútbol español que comenzará la próxima semana, algunas de las cuales se estrenaron en el pasado Mundial.

Sustituciones en diez segundos. Llega a las categorías profesionales españolas el límite de tiempo para dejar el campo cuando es reemplazado por un compañero, según la cual cuando un futbolista es sustituido debe “abandonar el terreno de juego en un plazo de diez segundos desde que se muestra el cartel de sustitución o, si no hay cartel, desde la señal del árbitro para que se efectúe la sustitución”.

Si no lo ha hecho dentro de esos diez segundos –salvo imposibilidad por seguridad/protección o lesión–, deberá abandonar el campo igualmente, “pero el sustituto no podrá entrar en el terreno de juego hasta la primera interrupción después de que haya transcurrido un minuto desde la reanudación del juego”. “El jugador que va a ser sustituido sólo será amonestado si retrasa de forma excesiva la reanudación más allá de los diez segundos. La sustitución no puede cancelarse ni puede utilizarse un sustituto diferente”, se indica. “Si se retrasa la entrada del sustituto, la sustitución se considera completada una vez que el jugador sustituido ha abandonado el terreno de juego.

Por tanto, si el jugador sustituido comete una infracción sancionable con tarjeta roja después de ese momento, el sustituto podrá seguir participando en el partido”, establece. En cuanto a la sustitución de un portero, “se exige que el guardameta abandone el terreno de juego por la línea de meta. Si tarda demasiado, se permitirá que el sustituto entre inmediatamente y se amonestará al guardameta” y cuando haya varios cambios a la vez “todos los jugadores que vayan a ser sustituidos deberán abandonar el terreno de juego en un plazo de diez segundos desde que se indique la última sustitución”.

Tratamiento de lesiones. Un jugador que sea tratado sobre el campo o que provoque que el juego se detenga o que se retrase la reanudación “deberá abandonar el terreno de juego y permanecer fuera durante un minuto después de que se haya reanudado el juego”, con excepciones como por ejemplo que no requiera atención médica, que salga voluntariamente durante el juego o en una interrupción siempre que su salida no retrase la reanudación”, que se trate de un guardameta, un choque entre varios jugadores de un mismo equipo, golpes en la cabeza, hemorragias, entre otras.

Lesiones tácticas del meta. Además, la IFAB ha dado permiso al CTA para participar en el ensayo de una nueva regla para evitar las supuestas lesiones de los guardametas para romper el ritmo del rival o ganar tiempo, según la cual un jugador de campo, elegido por el entrenador, deberá abandonar el terreno durante un minuto.

Reanudaciones. Asimismo, si un equipo adquiere ventaja al reanudar el juego de forma incorrecta pero el conjunto contrario logra inmediatamente de forma clara recuperar el balón, el árbitro puede dejar seguir la jugada aplicando la ventaja.

Doble toque accidental. Además, el CTA se une a lo dictaminado por la IFAB en el caso de que haya doble toque en el lanzamiento de penalti, según el cual si ocurre de forma involuntaria y es gol se repetirá el tiro. Si el esférico no entra en la portería, el lanzamiento se registrará como fallado y se concederá un tiro libre indirecto a favor del equipo contrario.

Cuenta atrás. Por otro lado, el árbitro podrá sancionar a los equipos que retrasen la puesta en marcha del esférico en situaciones como de banda –se concederá al contrario– o de portería –se otorgará un córner al oponente–. En el caso de un saque de banda, el jugador infractor solo será amonestado si retrasa de forma excesiva la reanudación después de que el saque de banda haya sido concedido al equipo contrario.

El saque de meta. Si el balón lo juega un guardameta y un compañero lo toca deliberadamente después con la mano o el brazo en el área se decretará penalti.

Incidentes revisables por el videoarbitraje. En cuanto al VAR se añaden situaciones como una roja resultante de una segunda amarilla claramente incorrecta, errores de identidad cuando el árbitro muestra amarilla o roja o córners concedidos claramente de forma incorrecta, entre otras.