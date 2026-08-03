Años luz entre la inversión en fichajes de la Premier y el resto de ligas

Morgan Rogers, fichaje más caro del verano en el fútbol mundial, y Anthony Gordon, quinto en esa tabla, se abrazan el gol de Inglaterra a Argentina en la semifinal el pasado Mundial RONALD WITTEK

El fútbol inglés juega en otra liga, nunca mejor dicho. La Premier League continúa, un año más, aglutinando la mayor parte de grandes traspasos en el mundo del fútbol. Lo demuestran las cifras. A estas alturas del mercado de verano, los clubes de la división de honor inglesa han gastado poco menos que la suma de la inversión en traspasos de los equipos de las otras cuatro grandes ligas, Italia, Alemania, España y Francia.

Desde hace años, es otro planeta. La Premier League acumula, recién iniciado agosto y con todavía cerca de un mes con la ventana de contrataciones abierta, un total de 1.860 millones de euros en traspasos. Serie A, Bundesliga, LaLiga EA Sports y Ligue 1 suman ahora mismo 1.922 millones de euros en pagos por fichajes, según los datos publicados por la web especializada en el mercado Transfermarkt.

Nada menos que ocho fichajes de la división de honor inglesa superan los 60 millones de euros, cuyo equivalente son 10.000 millones de las antiguas pesetas. El Chelsea ha pagado 138 millones por Morgan Rogers, mediapunta del Aston Villa. El Manchester City abonó al Nottingham Forest 135 millones por el volante Elliot Anderson. Otro pivote, Sandro Tonali, dejó el Newcastle porque el Tottenham, que acarició el descenso el pasado curso, soltó 108 millones por su traspaso. Los Spurs también pagaron 99 millones al descendido West Ham por el mediocentro portugués Mateus Fernandes. El Liverpool ha abonado 63,6 millones al Rennes francés por un defensa central, Jérémy Jacquet. También central y francés, aunque más contrastado, es Maxence Lacroix, que abandona el Crystal Palace rumbo al Chelsea por 60,7 millones. Una de las grandes irrupciones del pasado Mundial, el mediapunta suizo Johan Manzambi, llega al Aston Villa procedente del Friburgo alemán a cambio de 60 millones.

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En la Serie A italiana, cuya segunda posición de la tabla con 734,4 millones de euros de gasto en fichajes resulta sorprendente, solo uno ha superado los 60 millones. Es la llegada del delantero portugués Gonçalo Ramos al Milan, procedente del PSG, que ingresa 74 millones. En la Bundesliga germana, que totaliza 463,45 millones de euros de gasto en nuevas contrataciones, el techo está en los 50 millones que el Bayern abonó al PSV Eindhoven por el delantero marroquí nacido en Terrassa Ismael Saibari. La Primera División española se queda de momento en la cuarta plaza, con 419,9 millones y una sola incorporación por encima de 60 ‘kilos’, los 80 que el Barcelona pagó al Newcastle –como no, un club inglés de por medio– por el extremo internacional inglés Anthony Gordon. Cierra el top 5 el campeonato francés con 304,45 millones. La gala es una liga eminente vendedora, como demuestra el hecho de que los nueve movimientos de mayor valor han sido venta a clubes extranjeros. El fichaje más caro lo comparten, con 25 millones, el Mónaco y el París FC. El club del principado pagó esa cantidad al Nantes por el ariete Mathis Abline, mientras que el club capitalino propiedad de la familia Arnault, la más rica de Francia, los desembolsó por el mediocentro marfileño Patrick Zabi, del Stade Reims.

Tal es el poderío económico de la Premier League que incluso un solo equipo ha invertido más este verano que toda una de las grandes ligas. La inversión en caras nuevas del Chelsea supera la de toda la Ligue 1 francesa. Si la división de honor gala supera por poco los 300 millones, los Blues londinenses han pagado casi 350 por ocho futbolistas. Los ya mencionados Rogers (138) y Lacroix (60,7), además del lateral italiano Marco Palestra (57 al Atalanta), el extremo portugués Geovany Quenda (50 al Sporting lisboeta), el ariete Emmanuel Emegha (25 al Estrasburgo, club de su propiedad), el lateral zurdo brasileño Denner (10 al Corinthians), el veterano delantero inglés Danny Welbeck (5,85 al Brighton) y el también punta kazajo Dastan Satpaev (2,4 al Kairat Almaty). El total, 348,95 millones, 42,5 más que la suma de los 18 clubes de la máxima categoría francesa.

En la lista de los 20 clubes que más dinero han invertido este verano asoman la cabeza la mitad, diez, de la Premier League: Chelsea (348,95), Tottenham (267), Manchester City (175,2), Newcastle (130,5) y Brighton (126,4) copan el top 5. La sexta posición es para el Barça (110,5) seguido del Milan (107,35), mientras que otros dos ingleses, Aston Villa (105,5) y Liverpool (103,6) y el Bayern Múnich (103,45) cierran el top 10.

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Atlético de Madrid (102), Sporting de Portugal (101,28) y Real Madrid (100) preceden a un sorprendente décimo cuarto clasificado en este ranking. El Ipswich Town, un recién ascendido a la Premier League, ha invertido nada menos que 98,65 millones en ocho futbolistas: el delantero brasileño del Toulouse Emersonn (28), el extremo ghanés del Leicester Abdul Fatawu (23,45), el central marroquí del Fulham Issa Diop y el portero neerlandés del Union Saint-Gilloise Kjell Scherpen (10), el extremo japonés del Celtic Daizen Maeda (9,4), el ariete inglés del Ajax Chuba Akpom (9,3), el central marfileño del Stade Reims Cédric Kipré (4,5) y el guardameta neerlandés del Volendam Kayne van Oevelen (4). Fiorentina (98,5), Manchester United (97,3), Juventus (95,95), Roma (84,5), Brentford (83,5) y Fenerbahçe (81,17) completan la liga de 20 equipos que más dinero han gastado en el presente mercado de fichajes.

Un poco más abajo llama la atención el puesto 22 del París FC que, tras un primer año en Ligue 1 en el que logró una permanencia holgada, parece decidido a dar otro paso más en su intención de hacer sombra al PSG. El segundo equipo parisino ya se ha dejado 79,5 millones, con el ya mencionado Patrick Zabi, el central italiano del Brighton Diego Coppola (17,5), el extremo francés del Lorient Pablo Pagis (15), el también punta italiano del Burnley Luca Koleosho (14) y el ariete maliense del Auxerre Lassine Sinayoko (8).

Si buscamos un poco más abajo en la clasificación de las mayores inversiones por liga, la turca se sitúa en la sexta plaza con 239,68 millones mientras que en la séptima posición aparece otro campeonato inglés, el Championship. La segunda división inglesa hace años que también se ha metido entre las diez ligas más competitivas de Europa. Este verano ya supera los 200 millones en fichajes. Cinco clubes del fútbol de plata inglés han realizado fichajes más caros que el de mayor coste formalizado por el Deportivo, Leo Román (9). El Burnley desembolsó 24 por Florentino, mediocentro del Benfica. El Middlesbrough se ha hecho con Will Lankshear, delantero del Tottenham, por 11,7 millones. Poco menos, 11,66, ha pagado el Stoke City por Ethan Galbraith, mediocentro del Swansea. El extremo Lewis Dobbin ha cambiado el Aston Villa por el Southampton por un montante de 10,5 millones. Y el Wolverhampton ha contratado al comorense Rafiki Said, del Standard de Lieja, por la misma cifra que el Dépor contrató a Leo Román.

Hay que remontarse más de dos decenios, a la temporada 2002-03, para encontrar a otra liga, la italiana, en el primer puesto de este ranking. Desde entonces, nadie mueve más dinero que la Premier League.