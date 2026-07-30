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El uruguayo Fede Viñas ficha por el Toluca mexicano

El delantero, que el pasado curso jugó en el Oviedo, estuvo este verano en la órbita del Deportivo

Efe
30/07/2026 21:21
Fede Viñas, en una celebración con la selección uruguaya
Fede Viñas celebra un gol de la selección uruguaya en el pasado Mundial
Alberto Boal/EFE
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El delantero uruguayo Fede Viñas, integrante de la selección de su país en el pasado Mundial y procedente del Real Oviedo, es el nuevo refuerzo del Toluca mexicano, anunció este jueves la directiva del equipo.

Fede Viñas es uno de los delanteros por los que se interesó el Deportivo durante este verano para reforzar su línea de ataque, antes de que cristalizase definitivamente el fichaje del internacional gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, procedente del Olympique de Marsella.

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"Ya eres parte del 12 veces, Fede", escribió el conjunto del entrenador argentino Antonio Mohamed en sus redes sociales, al referirse a la docena de títulos de los Diablos en el fútbol mexicano.

A los 28 años, Viñas será pieza clave en la ofensiva del Toluca, que busca regresar al primer plano del fútbol mexicano, después de haber perdido la corona del pasado torneo Clausura, luego de haber sumado sus campeonatos undécimo y duodécimo en los dos campeonatos del 2025.

Fede Viñas, en una celebración con la selección uruguaya

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El atacante posee experiencia en el fútbol mexicano, en el que jugó entre 2019 y 2024, año en el que ganó con el León el título de máximo goleador en el torneo Clausura.

Viñas, un atacante fuerte, con capacidad para jugar de espaldas a la portería, con buen juego aéreo. Aportará a la delantera de los Diablos como pareja del portugués Paulinho, mejor goleador de la liga en los últimos dos años.

En un vídeo de bienvenida a su compatriota, el uruguayo Carlos María Morales, campeón con Toluca en 1999 y 2000, recordó la tradición de jugadores de Uruguay en el Toluca, que en el presente Apertura tiene a dos defensas charrúas en su alineación, Bruno Méndez y Federico Pereira.

El pasado sábado los Diablos perdieron con Cruz Azul el partido por el título campeón de campeones y ahora pretenden hacer borrón y cuenta nueva para ser protagonistas en el torneo.

Viñas llega procedente del Oviedo, equipo en el que jugó 33 partidos con 9 goles. Por sus buenas actuaciones fue integrante de la selección uruguaya, eliminada en la fase de grupos del Mundial.

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