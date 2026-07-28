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Oficial: Zinedine Zidane, nuevo seleccionador de Francia 

La leyenda del fútbol francés firma hasta 2030 con Les Bleus

Jacobo Bouza
28/07/2026 11:45
Zinedine Zidane en un partido con el Real Madrid
Archivo DXT
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El símbolo del fútbol francés, Zinedine Zidane, regresa a la selección francesa, pero esta vez como seleccionador. El exentrenador del Real Madrid ha firmado con la federación francesa un contrato de cuatro años, hasta el Mundial de 2030. La vuelta de Zizou significa mucho, ya que su llegada a la selección francesa marcó el punto de partida del éxito de Les Bleus. La leyenda del mediapunta con el conjunto galo se remonta a agosto de 1994, cuando jugó su primer partido con la absoluta,  un amistoso ante la República Checa (2-2) en el que, pese a salir del banquillo, anotó los dos goles.

Con el paso de los años se consolidó como uno de los futbolistas más grandes del planeta al firmar varias grandes temporadas con la Juventus en la liga italiana.

Sin embargo, el apogeo de su carrera llegaría en 1998, ya que después de firmar una temporada para el recuerdo, terminó levantando el Mundial al cielo de París, en una final en la que le endosó un histórico doblete a la todopoderosa Brasil. Aquel logro le hizo ganar en aquel año el Balón de Oro. Además, sus éxitos con Francia no terminarían ahí, ya que dos años más tarde también levantaría la Eurocopa.

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No obstante, su idilio con la selección francesa no terminó de la mejor manera. En 2006, con 34 años, se quedó a las puertas de la gloria en la final del Mundial. En dicha cita, franceses e italianos se vieron las caras en un partido cargado de tensión.

El encuentro llegó a la prórroga y a falta de 10 minutos de la tanda de penaltis, Zidane perdió los nervios en un intercambio verbal con Materazzi y le propinó un cabezazo en el pecho que le costó la roja.

Finalmente, la Azzurra se impuso desde los once metros y marcaba tanto el final de la carrera de 'Zizou' como el inicio de un cambio generacional en el cuadro francés. Zidane dejó la selección con 108 internacionalidades y 31 goles a sus espaldas.

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Desde entonces han pasado 20 años y Zidane, a pesar de no ser considerado un gran estratega, ha comenzado su andadura en los banquillos, convirtiéndose en un brillante gestor de grupos tras dirigir al Real Madrid de las tres Champions consecutivas. " Después de entrenar al Madrid, era la única cosa que más esperaba. He pasado cinco años esperando este día", comentó el francés en su presentación.

Con su vuelta, Zidane vuelve a trabajar en Francia 30 años después, tras abandonar el Burdeos en 1996 con solo 24 años y, además, tendrá la gran oportunidad de redimirse de su trágico final como 'Bleu'.

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